Fırat Aydınus Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı!

50. DAKİKA: PENALTI SÖZ KONUSU DEĞİL Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda iki oyuncu da topla oynama şansı varken, kendisine alan yaratmak için ayaklarını topa uzatıyorlar ve birbirlerine temas ediyorlar. Penaltı yok, doğru karar.

60. DAKİKA: TEMAS VAR AMA TOPU GÖRMEDİ Abdülkadir Parmak'ın ceza sahasında düşerken savrulan kolu, görmediği ve nerede olduğunu bilmediği topa temas etti. Burada da penaltı söz konusu değil ancak yukarıda yazdığım 3 pozisyon da hakemin takdiri. Hakem 3'ünde de penaltı verse bile VAR karışamaz.