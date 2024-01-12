Haberler Galatasaray Fırat Aydınus Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı!

Fırat Aydınus Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'la karşılaştı. Mücadele 1-1 sona ererken Hürriyet Gazetesi yazarı ve eski hakem Fırat Aydınus, tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 11:27
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Fırat Aydınus Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı!

İkinci kez FIFA kokartı takan Zorbay Küçük bu sezon 9. maçına çıktı. Hâlâ hafızalarda olan Antalya-Galatasaray maçındaki yönetiminden sonra, sezonun daha yarısı bitmeden tekrar 'yapay zeka' tarafından Galatasaray karşılaşmasına verilmesi enteresan!

Fırat Aydınus Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı!

Küçük, maç içerisinde faul ve kart değerlendirmelerinde oldukça fazla hata yaptı. Her ne kadar sakin görünse de kafası, yönettiği bir önceki maçta takılı kaldığı aşikardı. Özellikle avantaj uygulamalarından sonra göstermesi gereken kartları göstermemesi ve bazı avantajları kesmesi kendi adına eksiydi.

Fırat Aydınus Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı!

Tartışmalı pozisyonlar şöyle:

24. DAKİKA: İKİ TÜRLÜ KARAR ÇIKABİLİR

Camara'nın ceza sahası içinde Halil'e müdahalesi; yorum. 'Eğer adımını atarken temas etti' dersen devam, ama 'Topa vurmak istedi ve geç kaldı, rakibin ayağına vurdu' dersen penaltı.

Fırat Aydınus Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı!

50. DAKİKA: PENALTI SÖZ KONUSU DEĞİL

Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda iki oyuncu da topla oynama şansı varken, kendisine alan yaratmak için ayaklarını topa uzatıyorlar ve birbirlerine temas ediyorlar. Penaltı yok, doğru karar.

Fırat Aydınus Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı!

60. DAKİKA: TEMAS VAR AMA TOPU GÖRMEDİ

Abdülkadir Parmak'ın ceza sahasında düşerken savrulan kolu, görmediği ve nerede olduğunu bilmediği topa temas etti. Burada da penaltı söz konusu değil ancak yukarıda yazdığım 3 pozisyon da hakemin takdiri. Hakem 3'ünde de penaltı verse bile VAR karışamaz.

Fırat Aydınus Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı!

84. DAKİKA: PENALTI KARARI DOĞRU

Kerem Demirbay'ın eline çarpan topta futbolcunun eli doğal konumda olmadığı için penaltıyı gerektiriyor. Karar doğru.

Fırat Aydınus Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı!

90+3. DAKİKA: EL DOĞAL KONUMDA

Abdülkerim Bardakcı'nın şutunda top ceza alanındaki Sivassporlu futbolcunun doğal konumdaki eline çarpıyor. Penaltı değil.

Fırat Aydınus Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı!

90+7. DAKİKA: KIRMIZI NEDEN GEÇ ÇIKTI?

Kerem'in iki sarı kartla oyun dışı kaldığı pozisyon hakemin takdiri. İlginç olan, Küçük'ün olay mahallinde yaklaşık 30 saniye bekledikten sonra kartı çıkarması. O arada neyi gördü veya duydu da ikinci sarı kartı çıkardı? Neden bu kadar bekledi? Faul çalar çalmaz ikinci sarı kartı neden çıkarmadı? Çıkarsa, herkes 'Tamam' diyecek ama bu kadar bekledikten sonra çıkınca kafalarda soru işareti oluşuyor.

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