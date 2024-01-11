Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı!

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı!

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar zorlu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Sivas'a eksikliklerle giden Cimbom'da ilk 11 merak ediliyor. İşte Okan Buruk'un sahaya süreceği kadro... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı!

Zirve takibini sürdürmek isteyen sarı kırmızılılar zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı!

Cimbom'a zorlu maç öncesi Boey'den kötü haber geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı!

Galatasaray'da dizinde ağrı hisseden Sacha Boey, Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı!

Galatasaray'da cezası biten Torreira bugün sahada olacak. Buna karşılık kart cezalısı Barış görev yapamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı!

Sakatlıkları olan Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu ile Angelino kadroda yer almadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı!

Sivas karşısında Barış'ın yerine sol bekte Kazımcan görev yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı!

Son haftalarında forma ismi Abdülkerim Bardakcı ise sarı kart sınırında bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı!

Sivasspor'da ise cezalı Rey Manaj'ın yanı sıra milli takımda bulunan Clinton N'Jie ile Ahmed Musa kadroda yer alamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı!

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı!

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı!

Sarı-kırmızılı takımın en zorlandığı deplasmanların başında Sivasspor geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı!

Galatasaray, Sivas deplasmanında çıktığı son 10 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alabildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı!

Bu mücadelelerde rakibine 5 kez yenilen Aslan, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı!

BURUK 2-0 ÖNDE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun bugün 3. kez karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı!

Daha önceki 2 karşılaşmada Buruk; Akhisarspor ve Başakşehir'i, Uygun da Gaziantepspor ve Kayserispor'u çalıştırıyordu. Okan Buruk'un ekipleri oynanan 2 maçı da kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı!

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ


Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Appindangoye, Alaaddin, Caner, Charisis, Hakan, Emre, Samu Saiz, Koita, Barrow

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Halil

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