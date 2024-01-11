GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sivasspor maçında sürpriz 11 kararı!
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar zorlu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Sivas'a eksikliklerle giden Cimbom'da ilk 11 merak ediliyor. İşte Okan Buruk'un sahaya süreceği kadro... | GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray'da dizinde ağrı hisseden Sacha Boey, Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı
Galatasaray'da cezası biten Torreira bugün sahada olacak. Buna karşılık kart cezalısı Barış görev yapamayacak.
Sakatlıkları olan Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu ile Angelino kadroda yer almadı.
Sivas karşısında Barış'ın yerine sol bekte Kazımcan görev yapacak.
Son haftalarında forma ismi Abdülkerim Bardakcı ise sarı kart sınırında bulunuyor.
Sivasspor'da ise cezalı Rey Manaj'ın yanı sıra milli takımda bulunan Clinton N'Jie ile Ahmed Musa kadroda yer alamayacak.
Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele.
Sarı-kırmızılı takımın en zorlandığı deplasmanların başında Sivasspor geliyor.
Galatasaray, Sivas deplasmanında çıktığı son 10 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alabildi.
Bu mücadelelerde rakibine 5 kez yenilen Aslan, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
BURUK 2-0 ÖNDE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun bugün 3. kez karşı karşıya gelecek.
Daha önceki 2 karşılaşmada Buruk; Akhisarspor ve Başakşehir'i, Uygun da Gaziantepspor ve Kayserispor'u çalıştırıyordu. Okan Buruk'un ekipleri oynanan 2 maçı da kazandı.
İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Appindangoye, Alaaddin, Caner, Charisis, Hakan, Emre, Samu Saiz, Koita, Barrow
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Halil
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