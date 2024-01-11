EMS Yapı Sivasspor - Galatasaray maçı CANLI İZLE | GS maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Galatasaray, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, EMS Yapı Sivasspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? ilk 11'ler belli oldu mu?

EMS YAPI SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EMS Yapı Sivasspor - Galatasaray 11 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

EMS YAPI SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Appindangoye, Camara, Alaaddin , Kvet, Charisis, Hakan Arslan, Uğur, Koita, Barrow.

Galatasaray: Muslera, Ali Turap, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil.

SOL BEKTE KAZIMCAN, SAĞ BEKTE ALİ TURAP

Cimbom'a zorlu maç öncesi Boey'den kötü haber geldi. Galatasaray'da dizinde ağrı hisseden Sacha Boey, Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı. Galatasaray'da cezası biten Torreira bugün sahada olacak. Buna karşılık kart cezalısı Barış görev yapamayacak. Sakatlıkları olan Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu ile Angelino kadroda yer almadı. Sivas karşısında Barış'ın yerine sol bekte Kazımcan, Boey'in yokluğunda sağ bekte ise genç futbolcu Ali Turap Bülbül oynayacak.

Son haftaların formda ismi Abdülkerim Bardakcı ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Sivasspor'da ise cezalı Rey Manaj'ın yanı sıra milli takımda bulunan Clinton N'Jie ile Ahmed Musa kadroda yer alamadı.

SİVAS DEPLASMANINDA 10'DA 3

Galatasaray, Sivas deplasmanında çıktığı son 10 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alabildi. Bu mücadelelerde rakibine 5 kez yenilen Aslan, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun bugün 3. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 2 karşılaşmada Buruk; Akhisarspor ve Başakşehir'i, Uygun da Gaziantepspor ve Kayserispor'u çalıştırıyordu. Okan Buruk'un ekipleri oynanan 2 maçı da kazandı.