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Drogba: Zaha’ya ihtiyacımız var

Fildişi Sahilli efsane Didier Drogba, Zaha'nın Afrika Kupası kadrosuna alınmamasıyla ilgili konuştu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Drogba: Zaha’ya ihtiyacımız var

Fildişi Sahilli efsane Didier Drogba, Zaha'nın Afrika Kupası kadrosuna alınmamasıyla ilgili konuştu. Drogba yaptığı açıklamada, "Oyuncuları duyguları kullanarak seçmemeliyiz. Zaha'nın milli takımda yer almayı hak ettiğine inanıyorum. Ülke olarak onun kalitesine ihtiyacımız var" dedi. Fildişili eski oyuncu Monoko ise "Zaha, dünyanın en büyük liginde oynadı ve sonra Galatasaray'a transfer olarak mükemmel biri old

ZAHA: GİTMEMEYİ TERCİH ETTİM

Afrika basınına konuşan Wilfried Zaha, milli takıma kendi tercihi nedeniyle gitmediğini açıkladı. Fildişi Sahilli yıldız, "Milli takım konusunda Galatasaray'da kalıp fiziksel seviyemi tamamlayıp kendimi burada ispat etme zorunda olduğum için karşılıklı konuşarak gitmedim'' dedi. Kulüpteki durumuyla ilgili ise, "Hakkımızda ortaya atılan maaş konuları ve kronik gibi durumlara sadece gülüyoruz. Galatasaray'da taraftarın beni sahiplenmesi ve sabırla beklemesini hissediyorum" sözlerini sarf etti.

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