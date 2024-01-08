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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! Görüşmeler başladı...

TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kıyasıya bir mücadeleye giren Fenerbahçe ve Galatasaray şimdi de transferde karşı karşıya geldiler. İki ezeli takımın bu transfer için görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte o isim ve transfer detayları... FB - GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! Görüşmeler başladı...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! Görüşmeler başladı...

Mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-1 kazandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! Görüşmeler başladı...

Fenerbahçe'nin gollerini 6, 34, 44, 46, dakikalarda Cengiz Ünder ve 45+1'de Edin Dzeko kaydetti.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! Görüşmeler başladı...

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 47'ye yükseltti ve liderliğini korudu.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! Görüşmeler başladı...

CİMBOM TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ!

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! Görüşmeler başladı...

Sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! Görüşmeler başladı...

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 63 ve 90+3. dakikalarda Abdülkerim Bardakçı ve 90. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! Görüşmeler başladı...

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 47 yaptı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! Görüşmeler başladı...

HEM ŞAMPİYONLUKTA HEM DE TRANSFERDE YARIŞIYORLAR

Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica forması giyen Chiquinho'yu istiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! Görüşmeler başladı...

28 yaşındaki orta sahayı kapmak için görüşmelerin başladığı iddia edildi.


Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! Görüşmeler başladı...

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gözüken Portekizli oyuncunun kontratı sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! Görüşmeler başladı...

Bu sezon Benfica'da 16 maça çıkan Chiquinho, 1 asist yapmayı başardı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! Görüşmeler başladı...

SC Braga, Coimbra, Moreirense FC ve Leixoes formaları da giyen tecrübeli orta saha, 2022 yılında Giresunspor'da kiralık olarak oynamıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! Görüşmeler başladı...

Süper Lig'de 13 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

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