Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! Görüşmeler başladı...
TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kıyasıya bir mücadeleye giren Fenerbahçe ve Galatasaray şimdi de transferde karşı karşıya geldiler. İki ezeli takımın bu transfer için görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte o isim ve transfer detayları... FB - GS SPOR HABERLERİ
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Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 47'ye yükseltti ve liderliğini korudu.
CİMBOM TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ!
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 63 ve 90+3. dakikalarda Abdülkerim Bardakçı ve 90. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi.
Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 47 yaptı.
HEM ŞAMPİYONLUKTA HEM DE TRANSFERDE YARIŞIYORLAR
Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica forması giyen Chiquinho'yu istiyor.
28 yaşındaki orta sahayı kapmak için görüşmelerin başladığı iddia edildi.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gözüken Portekizli oyuncunun kontratı sezon sonunda bitecek.
Bu sezon Benfica'da 16 maça çıkan Chiquinho, 1 asist yapmayı başardı.
SC Braga, Coimbra, Moreirense FC ve Leixoes formaları da giyen tecrübeli orta saha, 2022 yılında Giresunspor'da kiralık olarak oynamıştı.
Süper Lig'de 13 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.
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