GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in takımdan ayrılmak istediği öne sürülürken, Faslı yıldızın menajeri George Gardi, ayrılık iddialarını yalanladı. Ziyech'in Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken, 30 yaşındaki futbolcunun Timur'a söyledikleri ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'ın en çok ses getiren transferlerinden biri de Hakim Ziyech oldu.
Sarı-kırmızılılar, Chelsea forması giyen Faslı yıldızı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Hakim Ziyech ve Chelsea ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Transfer detaylarının da paylaşıldığı açıklamada, Ziyech'in, 2023-2024 sezonu ise 3 milyon 587 bin 500 Euro alacağı belirtildi.
Faslı oyuncuya, bonservisinin alınması halinde 2024-2025 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceği aktarıldı.
Yapılan anlaşma gereği şarta bağlı opsiyonun gerçekleşmesi durumunda ise Hakim Ziyech'in 2025-2026 sezonu için ise net 2 milyon 850 bin Euro alacağı kaydedildi.
Büyük umutlarla transfer edilen Hakim Ziyech, beklenenen performansı veremedi.
Zaman zaman sakatlığı sebebiyle de forma giyemeyen Faslı oyuncu, oynanmayan Süper Kupa maçı öncesi sakatlığı gerekçesiyle kadrodan çıkarılmasıyla birlikte ayrılık söylentilerini de beraberinde getirdi.
Hakim Ziyech'in menajeri George Gardi'nin, oyuncusunun takımdan ayrılmak istediğini ve bu taleplerini yönetime ilettiklerini söylediği iddia edilmişti.
Gardi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiayı yalanlarken, "Hakim Ziyech hakkında herhangi bir açıklama yapmadım." ifadelesini kullandı.
Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi yaşanırken, Faslı yıldızla ilgili bir gelişme daha yaşandı.
VEDA EDİYOR
Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor.
Tecrübeli futbolcunun Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve kesin olarak ayrılık kararı aldığı öğrenildi.
"GALATASARAY'A DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Takvim'in haberine göre; Ziyech'in bu görüşmede, "Afrika Kupası sonrası Galatasaray'a dönmeyi düşünmüyorum. Kariyerimi başka bir takımda sürdüreceğim" dediği ifade edildi.
Bu gelişme üzerine ayrılık kararı alındı.
Ziyech ile 2 Suudi kulübünün yakından ilgilendiği biliniyor.
Sarı-kırmızılılar Ziyech'i elden çıkartarak en azından maaş yükünden kurtulacak.
Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.
Faslı yıldız, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.
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