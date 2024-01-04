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GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in takımdan ayrılmak istediği öne sürülürken, Faslı yıldızın menajeri George Gardi, ayrılık iddialarını yalanladı. Ziyech'in Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken, 30 yaşındaki futbolcunun Timur'a söyledikleri ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 10:58
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GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Sarı-kırmızılılar, çok sayıda yıldızı renklerine bağlayarak dünya çapında ses getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Cimbom; Icardi, Zaha, Angelino, Tete, Ndombele ve Sanchez gibi birçok ünlü isimle sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Galatasaray'ın en çok ses getiren transferlerinden biri de Hakim Ziyech oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Sarı-kırmızılılar, Chelsea forması giyen Faslı yıldızı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Hakim Ziyech ve Chelsea ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Transfer detaylarının da paylaşıldığı açıklamada, Ziyech'in, 2023-2024 sezonu ise 3 milyon 587 bin 500 Euro alacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Faslı oyuncuya, bonservisinin alınması halinde 2024-2025 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Yapılan anlaşma gereği şarta bağlı opsiyonun gerçekleşmesi durumunda ise Hakim Ziyech'in 2025-2026 sezonu için ise net 2 milyon 850 bin Euro alacağı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Büyük umutlarla transfer edilen Hakim Ziyech, beklenenen performansı veremedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Zaman zaman sakatlığı sebebiyle de forma giyemeyen Faslı oyuncu, oynanmayan Süper Kupa maçı öncesi sakatlığı gerekçesiyle kadrodan çıkarılmasıyla birlikte ayrılık söylentilerini de beraberinde getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Hakim Ziyech'in menajeri George Gardi'nin, oyuncusunun takımdan ayrılmak istediğini ve bu taleplerini yönetime ilettiklerini söylediği iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Gardi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiayı yalanlarken, "Hakim Ziyech hakkında herhangi bir açıklama yapmadım." ifadelesini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi yaşanırken, Faslı yıldızla ilgili bir gelişme daha yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

VEDA EDİYOR

Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Tecrübeli futbolcunun Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve kesin olarak ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

"GALATASARAY'A DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Takvim'in haberine göre; Ziyech'in bu görüşmede, "Afrika Kupası sonrası Galatasaray'a dönmeyi düşünmüyorum. Kariyerimi başka bir takımda sürdüreceğim" dediği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Bu gelişme üzerine ayrılık kararı alındı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Ziyech ile 2 Suudi kulübünün yakından ilgilendiği biliniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Sarı-kırmızılılar Ziyech'i elden çıkartarak en azından maaş yükünden kurtulacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.

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