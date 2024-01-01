TRANSFER HABERLERİ - Donny van de Beek Eintracht Frankfurt'a kiralandı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, adı Galatasaray'la da anılan Hollandalı futbolcu Donny van de Beek'in, sezon sonuna kadar Eintracht Frankfurt'a kiralandığını açıkladı. Anlaşmada 11 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Ajax altyapısında yetişen Van de Beek, 2020 yılında 39 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer olmuştu. Bu sezon Manchester United formasıyla 2 karşılaşmada görev alan Van de Beek skor üretemedi.