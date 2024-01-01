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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilk hedefi belli oldu! Orta sahaya...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışında olan Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların ilk hedefi ise belli oldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 09:23
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilk hedefi belli oldu! Orta sahaya...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilk hedefi belli oldu! Orta sahaya...

Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Aslan, öncelikle sol bek hattını güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilk hedefi belli oldu! Orta sahaya...

Sarı-kırmızılıların ikinci hedefi ise orta saha...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilk hedefi belli oldu! Orta sahaya...

Galatasaray, orta sahasına takviye için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilk hedefi belli oldu! Orta sahaya...

Sezon başı transfer edilen Tanguy Ndombele beklentileri karşılayamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilk hedefi belli oldu! Orta sahaya...

Mali açıdan kulübü zorlayacak bir durum oluşmazsa yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilk hedefi belli oldu! Orta sahaya...

Aksi halde Fransız futbolcu, sezon sonuna kadar takımda tutulacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilk hedefi belli oldu! Orta sahaya...

Bu bölgedeki Sergio Oliveira da operasyon geçirdiği için 3 ay formasından uzak kalacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilk hedefi belli oldu! Orta sahaya...

Portekizli futbolcunun kontratının dondurulması gündemde...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilk hedefi belli oldu! Orta sahaya...

Öte yandan Galatasaray'a önerilen bir diğer isim, Portekizli yıldız Renato Sanches'in ise reddedildiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilk hedefi belli oldu! Orta sahaya...

GOL ATAR ASİST YAPAR

Aslan'ın bu bölge için ilk sırasında Bodo Glimt forması giyen Albert Gronbaek var.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilk hedefi belli oldu! Orta sahaya...

22 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 46 karşılaşmada forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilk hedefi belli oldu! Orta sahaya...

16 defa fileleri havalandırdı. 10 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilk hedefi belli oldu! Orta sahaya...

Gronbaek'in kulübüyle 2027'ye kadar kontratı var. Bonservis bedeli 8.5 milyon euro.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilk hedefi belli oldu! Orta sahaya...

Diğer aday PSG'den Carlos Soler. Onun da bonservisi 2027 yılında bitiyor.

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