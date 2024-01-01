TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilk hedefi belli oldu! Orta sahaya...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışında olan Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların ilk hedefi ise belli oldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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Galatasaray, orta sahasına takviye için düğmeye bastı.
Sezon başı transfer edilen Tanguy Ndombele beklentileri karşılayamadı.
Mali açıdan kulübü zorlayacak bir durum oluşmazsa yollar ayrılacak.
Aksi halde Fransız futbolcu, sezon sonuna kadar takımda tutulacak.
Bu bölgedeki Sergio Oliveira da operasyon geçirdiği için 3 ay formasından uzak kalacak.
Portekizli futbolcunun kontratının dondurulması gündemde...
Öte yandan Galatasaray'a önerilen bir diğer isim, Portekizli yıldız Renato Sanches'in ise reddedildiği öğrenildi.
GOL ATAR ASİST YAPAR
Aslan'ın bu bölge için ilk sırasında Bodo Glimt forması giyen Albert Gronbaek var.
22 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 46 karşılaşmada forma giydi.
16 defa fileleri havalandırdı. 10 asist yaptı.
Gronbaek'in kulübüyle 2027'ye kadar kontratı var. Bonservis bedeli 8.5 milyon euro.
Diğer aday PSG'den Carlos Soler. Onun da bonservisi 2027 yılında bitiyor.
Soler için kiralık formülü gündemde...
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