TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan müthiş yeni yıl hediyesi! Yer yerinden oynayacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar, dünya yıldızı futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir zirve mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti.
Zaha ve Bakambu'dan verim alamayan Galatasaray, hücum hattına müthiş bir takviye yapmayı planlıyor.
YENİ YIL BOMBASI: ROBERTO FIRMINO
İngiliz medyasına göre Cimbom, sezon başında çok istediği Roberto Firmino için tekrar kolları sıvadı.
Talksport'un haberinde, Brezilyalı yıldıza Türkiye, Almanya ve İngiltere'den talipler olduğu belirtildi.
Firmino ile en çok ilgilenen kulübün ise Galatasaray olduğu kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre teknik direktör Okan Buruk, Brezilyalı yıldızı forvet arkasında oynatarak Icardi ile birlikte durdurulamaz bir hücum gücüne kavuşmak istiyor.
2026'ya kadar sözleşmesi olan Firmino'nun kiralanması formülü de masada.
Al Ahli Kulübü, uyum sağlayamayan ve ligde 17 maçta sadece 3 gol atabilen Firmino'nun ayrılma isteğine sıcak bakıyor.
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