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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan müthiş yeni yıl hediyesi! Yer yerinden oynayacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar, dünya yıldızı futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan müthiş yeni yıl hediyesi! Yer yerinden oynayacak

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Park'ta TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan müthiş yeni yıl hediyesi! Yer yerinden oynayacak

Sezon öncesi hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi için de düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan müthiş yeni yıl hediyesi! Yer yerinden oynayacak

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yapacağı takviyelerle 24. şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan müthiş yeni yıl hediyesi! Yer yerinden oynayacak

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir zirve mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan müthiş yeni yıl hediyesi! Yer yerinden oynayacak

Zaha ve Bakambu'dan verim alamayan Galatasaray, hücum hattına müthiş bir takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan müthiş yeni yıl hediyesi! Yer yerinden oynayacak

YENİ YIL BOMBASI: ROBERTO FIRMINO

İngiliz medyasına göre Cimbom, sezon başında çok istediği Roberto Firmino için tekrar kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan müthiş yeni yıl hediyesi! Yer yerinden oynayacak

Talksport'un haberinde, Brezilyalı yıldıza Türkiye, Almanya ve İngiltere'den talipler olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan müthiş yeni yıl hediyesi! Yer yerinden oynayacak

Firmino ile en çok ilgilenen kulübün ise Galatasaray olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan müthiş yeni yıl hediyesi! Yer yerinden oynayacak

Edinilen bilgiye göre teknik direktör Okan Buruk, Brezilyalı yıldızı forvet arkasında oynatarak Icardi ile birlikte durdurulamaz bir hücum gücüne kavuşmak istiyor.

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