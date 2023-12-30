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Parası ödenip gönderilecek
Galatasaray'ın Tottenham Kulübü'nden kiraladığı ve çok şey beklediği isimlerden biri olan Tanguy Ndombele yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Bir maç sonrası otel odasına hamburger istediği için teknik direktör Okan Buruk ile arasında tartışma çıktığı öne sürülmüştü. O günden bu yana da çok fazla şans bulamadı. Devre arasında transfer dönemi resmen başladığında Tottenham ile temaslar sıklaştırılacak. Eğer anlaşma sağlanamazsa yıl sonuna kadar alacağı paranın tamamı ödenerek gönderilecek.
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