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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi belli oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, transfer listesine Bilal El Khannouss'u almıştı. Faslı futbolcunun bonservisi belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 10:33
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Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi belli oldu!

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi belli oldu!

Devre arası transfer dönemine az bir süre kala listesini hazırlayan sarı-kırmızılılar, gündemine Bilal El Khannouss'u almıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi belli oldu!

Aslan'ın gözdesi El Khannouss, Belçika'da sergilediği performansla dev kulüpleri peşine taktı.

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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi belli oldu!

Roma, Benfica, Leipzig ve Marsilya'nın ardından son olarak Atletico Madrid'in de Faslı 10 numarayı renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi belli oldu!

Öte yandan El Khannouss'un bonservisi de belli oldu. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi belli oldu!

İspanyol basınından Onefootball'da yer alan habere göre Genk, 19 yaşındaki oyuncusu için 35 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi belli oldu!

Oyuncunun, Belçika ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi belli oldu!

BILAL EL KHANNOUSS KİMDİR?

10 Mayıs 2004 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi belli oldu!

Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı. 2019'da Genk altyapısına geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi belli oldu!

19 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi belli oldu!

Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan genç oyuncu, çıktığı 3 maçta skor üretemedi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi belli oldu!

El Khannouss'un güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro...

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