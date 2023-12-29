TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi belli oldu!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, transfer listesine Bilal El Khannouss'u almıştı. Faslı futbolcunun bonservisi belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 10:33
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Roma, Benfica, Leipzig ve Marsilya'nın ardından son olarak Atletico Madrid'in de Faslı 10 numarayı renklerine bağlamak istediği iddia edildi.
Öte yandan El Khannouss'un bonservisi de belli oldu. İşte detaylar...
İspanyol basınından Onefootball'da yer alan habere göre Genk, 19 yaşındaki oyuncusu için 35 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
Oyuncunun, Belçika ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
BILAL EL KHANNOUSS KİMDİR?
10 Mayıs 2004 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı. 2019'da Genk altyapısına geçti.
19 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan genç oyuncu, çıktığı 3 maçta skor üretemedi.
El Khannouss'un güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro...
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