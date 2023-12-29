TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Transferde devreye giren İtalyan kulübü, Ziyech için önemli bir bütçe ayırdı. İşte bonservis bedeli ve yaşanan gelişmelerin detayları...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Buruk yeni hedefin Süper Lig'in yanında UEFA Avrupa Ligi zaferi olduğunu açıklamıştı.
Bu bağlamda başarılı çalıştırıcı, scout ekiplerinin raplarını da inceleyerek güçlü bir transfer listesi oluşturdu.
Buruk, yönetime istediği transferleri iletti.
Harekete geçen kurmaylar, ocak ayında önemli isimleri kadroya katmayı planlıyor.
Diğer yandan yönetim, gelen transfer tekliflerini inceliyor.
Galatasaray'da bu sezon birçok futbolcu Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Sarı-kırmızılılar bazı isimlerden önemli bonservis gelirleri elde etmeyi planlıyor.
Bu futbolculardan birisi ise Hakim Ziyech.
Faslı oyuncu performansıyla transfer piyasasının önde gelen isimleri arasında yer aldı.
Chelsea'den kiralanan oyuncu özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçında yıldızlaştı.
RAMS Park'ta oynanan mücadelede Ziyech, 2 gol ve 1 asiste imza attı.
Tecrübeli futbolcu maçın oyuncusu seçilmişti.
Yaz transfer döneminde kiralanan Ziyech'in Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Sarı-kırmızılı ekibin yıldız oyuncu ile sözleşme yapma önceliği bulunuyor.
Bundan dolayı Galatasaray'ın 30 yaşındaki oyuncudan bonservis kazanma şansı doğuyor.
Ziyech'e ilgi duyan takımlardan birisi de Roma oldu.
İtalyan devi yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Aspor.com.tr'den Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre Roma'nın, Ziyech için 5 ile 8 milyon Euro arasında bir bonservis teklifi hazırladığı ortaya çıktı.
Roma, tecrübeli oyuncuyu sene sonunda Galatasaray'dan koparmak istiyor.
Haberde İtalyan kulübünün Ziyech'i Paulo Dybala'nın yerine transfer etmek istediği belirtildi.
Ziyech bu sezon sarı-kırmızılı formayı 14 kez giydi.
Bu mücadelelerde ise 4 gol ve 2 asist üretti.
Ziyech'in bonservis değeri ise 12 milyon Euro olarak biliniyor.
DİĞER