Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Transferde devreye giren İtalyan kulübü, Ziyech için önemli bir bütçe ayırdı. İşte bonservis bedeli ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 12:46
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Sarı-kırmızılı ekip devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi serüveninin ardından hedefleri değiştirdi.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Buruk yeni hedefin Süper Lig'in yanında UEFA Avrupa Ligi zaferi olduğunu açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Bu bağlamda başarılı çalıştırıcı, scout ekiplerinin raplarını da inceleyerek güçlü bir transfer listesi oluşturdu.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Buruk, yönetime istediği transferleri iletti.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Harekete geçen kurmaylar, ocak ayında önemli isimleri kadroya katmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Diğer yandan yönetim, gelen transfer tekliflerini inceliyor.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Galatasaray'da bu sezon birçok futbolcu Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Sarı-kırmızılılar bazı isimlerden önemli bonservis gelirleri elde etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Bu futbolculardan birisi ise Hakim Ziyech.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Faslı oyuncu performansıyla transfer piyasasının önde gelen isimleri arasında yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Chelsea'den kiralanan oyuncu özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçında yıldızlaştı.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

RAMS Park'ta oynanan mücadelede Ziyech, 2 gol ve 1 asiste imza attı.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Tecrübeli futbolcu maçın oyuncusu seçilmişti.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Yaz transfer döneminde kiralanan Ziyech'in Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız oyuncu ile sözleşme yapma önceliği bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Bundan dolayı Galatasaray'ın 30 yaşındaki oyuncudan bonservis kazanma şansı doğuyor.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Ziyech'e ilgi duyan takımlardan birisi de Roma oldu.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

İtalyan devi yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Aspor.com.tr'den Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre Roma'nın, Ziyech için 5 ile 8 milyon Euro arasında bir bonservis teklifi hazırladığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Roma, tecrübeli oyuncuyu sene sonunda Galatasaray'dan koparmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Haberde İtalyan kulübünün Ziyech'i Paulo Dybala'nın yerine transfer etmek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor! Galatasaray'a dev bonservis

Ziyech bu sezon sarı-kırmızılı formayı 14 kez giydi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kerem için flaş iddia! Takımda istemiyorlar
G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta?
BU CUMA BİM'DE YILBAŞI RÜZGARI ESİYOR | 29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu
SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI 2024 | Eşe, nişanlıya, sevgiliye romantik yılbaşı mesajları
Milli piyango çekiliş sonuçları sorgulama 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetimle görüştü ve... F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetimle görüştü ve... 13:31
Kerem için flaş iddia! Takımda istemiyorlar Kerem için flaş iddia! Takımda istemiyorlar 13:22
G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? 13:08
Ziyech ayrılıyor! G.Saray'a dev bonservis Ziyech ayrılıyor! G.Saray'a dev bonservis 12:45
Terim'e büyük şok! Taraftarlar tepki gösterdi Terim'e büyük şok! Taraftarlar tepki gösterdi 12:22
Hollanda basınına flaş transfer açıklaması! Hollanda basınına flaş transfer açıklaması! 12:21
Daha Eski
Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman? Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman? 12:12
Al Shabab - Al Wehda maçı ne zaman? Al Shabab - Al Wehda maçı ne zaman? 12:08
Al Tai - Al Ittihad maçı ne zaman? Al Tai - Al Ittihad maçı ne zaman? 12:06
Al Fateh - Al Akhdoud maçı ne zaman? Al Fateh - Al Akhdoud maçı ne zaman? 12:03
Büyükekşi ile efsane futbolcular buluştu Büyükekşi ile efsane futbolcular buluştu 11:53
Sakaryaspor geçen sezonu "geride" bıraktı! Sakaryaspor geçen sezonu "geride" bıraktı! 11:51