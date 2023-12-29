Haberler Galatasaray Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev maçta Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Angelino ve Sergio Oliveira kafilede yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk ise bu kritik maç öncesi muhtemel 11'ini belirledi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

Galatasaray, Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek.


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Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

Sarı-kırmızılılarda, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Angelino ve Sergio Oliveira kafilede yer almadı.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

İŞTE BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

MUSLERA

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

BOEY

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

NELSSON

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

ABDÜLKERİM

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

BARIŞ ALPER

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

TORREIRA

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

KEREM DEMİRBAY

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

MERTENS

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

KEREM

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