Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev maçta Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Angelino ve Sergio Oliveira kafilede yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk ise bu kritik maç öncesi muhtemel 11'ini belirledi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Sarı-kırmızılılarda, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Angelino ve Sergio Oliveira kafilede yer almadı.
ZAHA
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