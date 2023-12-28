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G.Saraylı yıldızlara yakın markaj! Finalde izlenecekler

TRANSFER HABERİ: Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbide birçok yıldız sahne alacak. Riyad'daki Al-Awwal Park'taki zorlu mücadelede Cimbom'un 2 yıldızı yakın markaj altında olacak. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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G.Saraylı yıldızlara yakın markaj! Finalde izleyecekler

Fenerbahçe ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. hafatsında kozlarını paylaşmış ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sona ermişti.

G.Saraylı yıldızlara yakın markaj! Finalde izleyecekler

2 ezeli rakip şimdi de 29 Aralık Cuma günü Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

G.Saraylı yıldızlara yakın markaj! Finalde izleyecekler

Dev derbi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanacak.

G.Saraylı yıldızlara yakın markaj! Finalde izleyecekler

Saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

G.Saraylı yıldızlara yakın markaj! Finalde izleyecekler

Birçok yıldızın sahne alacağı zorlu maçta Galatasaray'ın iki yıldızı Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha, Süper Kupa finalinde yakından takip edilecek.

G.Saraylı yıldızlara yakın markaj! Finalde izleyecekler

Suudi Arabistan'da oynanacak finalde tribünlerde önemli menajerlerin ve kulüp temsilcilerinin olması bekleniyor.

G.Saraylı yıldızlara yakın markaj! Finalde izleyecekler

Takvim'de yer alan habere göre, sarı- Kırmızılılar'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği iki yıldıza Suudi kulüplerinin büyük ilgisinin olduğu öğrenildi.

G.Saraylı yıldızlara yakın markaj! Finalde izleyecekler

Al Nassr takımının yakından takip ettiği Hakim Ziyech, peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü eski günlerine dönemedi.

G.Saraylı yıldızlara yakın markaj! Finalde izleyecekler

Chelsea kariyeri sonrası Galatasaray'ın yolunu tutan Ziyech'in Türkiye'deki performansı da şu anda tartışılan konular arasında yer alıyor.

G.Saraylı yıldızlara yakın markaj! Finalde izleyecekler

Faslı yıldız konusunda son karar ise G.Saray yönetiminde olacak. Erden Timur liderliğindeki transfer komitesi oyuncunun bonservisini alıp daha sonra satmak isterse bu işlemi sıfır bonservis bedeli ve sonraki satıştan Chelsea'ye pay olarak gerçekleştirebilecek.

G.Saraylı yıldızlara yakın markaj! Finalde izleyecekler

Fakat Galatasaray 'Bonservisi kalsın' derse, Ziyech Arabistan'ın yolunu tutacak. Fildişili yıldız Zaha'nın ise Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

G.Saraylı yıldızlara yakın markaj! Finalde izleyecekler

Bu sezon 20 maçta forma giyen ve takımına 6 gol, 2 asistlik katkı veren Wilfried Zaha, 31 kez giydiği Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla ise 5 kez gol sevinci yaşadı.

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