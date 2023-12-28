G.Saraylı yıldızlara yakın markaj! Finalde izlenecekler

Fenerbahçe ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. hafatsında kozlarını paylaşmış ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sona ermişti.
2 ezeli rakip şimdi de 29 Aralık Cuma günü Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.
Dev derbi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanacak.
Saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Birçok yıldızın sahne alacağı zorlu maçta Galatasaray'ın iki yıldızı Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha, Süper Kupa finalinde yakından takip edilecek.
Suudi Arabistan'da oynanacak finalde tribünlerde önemli menajerlerin ve kulüp temsilcilerinin olması bekleniyor.
Takvim'de yer alan habere göre, sarı- Kırmızılılar'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği iki yıldıza Suudi kulüplerinin büyük ilgisinin olduğu öğrenildi.
Al Nassr takımının yakından takip ettiği Hakim Ziyech, peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü eski günlerine dönemedi.
Chelsea kariyeri sonrası Galatasaray'ın yolunu tutan Ziyech'in Türkiye'deki performansı da şu anda tartışılan konular arasında yer alıyor.
Faslı yıldız konusunda son karar ise G.Saray yönetiminde olacak. Erden Timur liderliğindeki transfer komitesi oyuncunun bonservisini alıp daha sonra satmak isterse bu işlemi sıfır bonservis bedeli ve sonraki satıştan Chelsea'ye pay olarak gerçekleştirebilecek.
Fakat Galatasaray 'Bonservisi kalsın' derse, Ziyech Arabistan'ın yolunu tutacak. Fildişili yıldız Zaha'nın ise Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon 20 maçta forma giyen ve takımına 6 gol, 2 asistlik katkı veren Wilfried Zaha, 31 kez giydiği Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla ise 5 kez gol sevinci yaşadı.
Hakim Ziyech de sarı-kırmızılı formayla 14 maça çıkıp 4 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, 42 kez giydiği Fas Milli Takımı'na ise 19 gollük katkı sağladı.