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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transferde kötü haber! Marsilya devrede

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için Bilal El Khannouss'u listesine almıştı. Sarı-kırmızılılara bu transferde kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:58
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Tuğçe Erginkoç
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transferde kötü haber! Marsilya devrede

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transferde kötü haber! Marsilya devrede

Devre arası transfer dönemine az bir zaman kala operasyonlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, listesine Faslı yıldız Bilal El Khannouss'u dahil etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transferde kötü haber! Marsilya devrede

Belçika doğumlu 19 yaşındaki genç yetenekten Aslan'a kötü haber geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transferde kötü haber! Marsilya devrede

Fas basınından h24info, Olympique Marsilya'nın Faslı sportif direktörü Medhi Benatia'nın, El Khannouss için devreye girdiğini yazdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transferde kötü haber! Marsilya devrede

Belçika Ligi'nde KRC Genk formasıyla fırtınalar estiren 10 numaranın da Marsilya'ya sıcak baktığı aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transferde kötü haber! Marsilya devrede

Oyuncu geçmişte verdiği bir röportajda, "Barcelona'dan çok hoşlanmıyorum. Real Madrid'i ve Olympique Marsilya'yı seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transferde kötü haber! Marsilya devrede

BILAL EL KHANNOUSS KİMDİR?

10 Mayıs 2004 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transferde kötü haber! Marsilya devrede

Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı. 2019'da Genk altyapısına geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transferde kötü haber! Marsilya devrede

19 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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