GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transferde kötü haber! Marsilya devrede
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için Bilal El Khannouss'u listesine almıştı. Sarı-kırmızılılara bu transferde kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
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Fas basınından h24info, Olympique Marsilya'nın Faslı sportif direktörü Medhi Benatia'nın, El Khannouss için devreye girdiğini yazdı.
Belçika Ligi'nde KRC Genk formasıyla fırtınalar estiren 10 numaranın da Marsilya'ya sıcak baktığı aktarıldı.
Oyuncu geçmişte verdiği bir röportajda, "Barcelona'dan çok hoşlanmıyorum. Real Madrid'i ve Olympique Marsilya'yı seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.
BILAL EL KHANNOUSS KİMDİR?
10 Mayıs 2004 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı. 2019'da Genk altyapısına geçti.
19 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan genç oyuncu, çıktığı 3 maçta skor üretemedi.
El Khannouss'un güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro...
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