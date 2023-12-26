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GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE - Süper kupa maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelecek. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak maçta Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Fenerbahçe'de Zajc ve Becao, Galatasaray'da ise Sergio Oliveira maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman? Süper Kupa nerede oynanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 12:31 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 12:31
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GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE - Süper kupa maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa Finali'nde kozlarını paylaşacak. Rekabet bu sezon üst düzeyde olunca taraftarlar sık sık Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa Finali ile ilgili bilgileri araştırıyor. Özellikle maçın yayın tarihi, saati, ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman? Süper Kupa nerede oynanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? DERBİ KAÇINCI HAFTA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı Suudi Arabistan Al Awal Park Stadyumu'nda 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te oynanacak. Süper Kupa Final maçı A TV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ABDÜLKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK!

Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

DERBİ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Final maçı bilet fiyatları açıklandı. Satışları devam eden biletlerin en ucuzu 963 TL, en pahalısı ise 140 bin TL olarak belirlendi.

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