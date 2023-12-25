Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Yusuf Demir şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında İsviçre Ligi ekibi Basel'e kiraladığı genç oyuncu, istediği performansı sergileyemedi. Teknik heyetin gözüne giremeyen Yusuf Demir hakkında ocak ayı için yeni bir karar alındı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 10:44 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 10:44
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında...

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında...

Sarı kırmızılılar dev derbiden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında...

Böylelikle Cimbom 18. haftayı 44 puanla 2. sırada tamamladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında...

Öte yandan Galatasaray'da transfer harekatına dair önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında...

Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren Aslan'a sürpriz bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında...

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İsviçre basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında...

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında...

Galatasaray'ın sezon başında Basel'e kiralık olarak gönderdiği Yusuf Demir hakkında bomba bir iddia geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında...

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Blick'ten derlediği habere göre, İsviçre ekibinde hayal kırıklığı yaratan 20 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesinin feshedilebileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında...

Yusuf Demir'in şu ana kadar mevcut potansiyelini gösteremediğine dikkat çekildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında...

Öte yandan Basel Yönetim Kurulu Üyesi David Degen, geçtiğimiz günlerde ocak ayında takım kadrosunda bazı değişikliklerin yaşanacağını açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında...

Bu gelişme sonrası Yusuf Demir'in ayrılacak futbolculardan biri olacağı ve genç yıldızın sezonun ikinci yarısında Basel forması giymemesinin oldukça muhtemel olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında...

Yusuf Demir bu sezon Basel'de 11 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında...

Yusuf bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında...

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Yusuf Demir'in, Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

DİĞER
Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı şimdi 50'lerinde... Öyle bir değişti ki Kapıcılar Kralı'nın İbram'ını tanımak imkansız!
CHP'nin kirli terör geçmişi! Siyasi ayak HDP/DEM ile ortaklık Kemal Kılıçdaroğlu ile başladı Özgür Özel ile zirveye çıktı: Parti tarihinde kara bir leke
Beşiktaş'tan İtalyan çalıştırıcıya kanca!
Yıldız isim için transfer savaşı başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Kupa'da oynayacak mı? İşte son durumu
Yıldız isim için transfer savaşı başladı
AÖL SORU VE CEVAPLARI PDF 2023 | AÖL 1. dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir
AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
2023'e City damgası! 5 kupa birden 2023'e City damgası! 5 kupa birden 11:43
Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Ağladım" Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Ağladım" 11:26
Bakan Bak: Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi büyük şans! Bakan Bak: Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi büyük şans! 11:18
Manchester United satılıyor! Anlaşma sağlandı Manchester United satılıyor! Anlaşma sağlandı 10:54
G.Saray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında... G.Saray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında... 10:43
İki talibi çıktı! Sürpriz detay İki talibi çıktı! Sürpriz detay 10:37
Daha Eski
F.Bahçe'den ocak bombası! Transfer böyle duyuruldu F.Bahçe'den ocak bombası! Transfer böyle duyuruldu 10:22
Yıldız isim için transfer savaşı başladı Yıldız isim için transfer savaşı başladı 10:16
Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman? Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman? 10:06
Burnley - Liverpool maçı ne zaman? Burnley - Liverpool maçı ne zaman? 10:03
Sheffield United - Luton Town maçı ne zaman? Sheffield United - Luton Town maçı ne zaman? 10:00
Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 09:55