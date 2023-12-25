TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Yusuf Demir şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında İsviçre Ligi ekibi Basel'e kiraladığı genç oyuncu, istediği performansı sergileyemedi. Teknik heyetin gözüne giremeyen Yusuf Demir hakkında ocak ayı için yeni bir karar alındı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 10:44 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 10:44
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Öte yandan Galatasaray'da transfer harekatına dair önemli bir gelişme yaşandı.
Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren Aslan'a sürpriz bir haber geldi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İsviçre basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın sezon başında Basel'e kiralık olarak gönderdiği Yusuf Demir hakkında bomba bir iddia geldi.
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Blick'ten derlediği habere göre, İsviçre ekibinde hayal kırıklığı yaratan 20 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesinin feshedilebileceği kaydedildi.
Yusuf Demir'in şu ana kadar mevcut potansiyelini gösteremediğine dikkat çekildi.
Öte yandan Basel Yönetim Kurulu Üyesi David Degen, geçtiğimiz günlerde ocak ayında takım kadrosunda bazı değişikliklerin yaşanacağını açıklamıştı.
Bu gelişme sonrası Yusuf Demir'in ayrılacak futbolculardan biri olacağı ve genç yıldızın sezonun ikinci yarısında Basel forması giymemesinin oldukça muhtemel olduğu vurgulandı.
Yusuf Demir bu sezon Basel'de 11 maça çıktı.
Yusuf bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Yusuf Demir'in, Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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