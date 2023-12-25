TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında...

Yusuf Demir'in şu ana kadar mevcut potansiyelini gösteremediğine dikkat çekildi.

Bu gelişme sonrası Yusuf Demir'in ayrılacak futbolculardan biri olacağı ve genç yıldızın sezonun ikinci yarısında Basel forması giymemesinin oldukça muhtemel olduğu vurgulandı.