Galatasaray'da Davinson Sanchez Süper Kupa finalinde oynayacak mı? İşte son durumu
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Beraberlikle biten karşılaşma sonrası iki takım da gözleri Süper Kupa finaline çevirdi. 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak final maçı iki takım için de kritik öneme sahip. Peki zorlu finalde Davinson Sanchez forma giyecek mi? İşte son durumu...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kadıköy'deki derbide Davinson Sanchez'in yerine Victor Nelsson savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın partneri oldu.
Zorlu karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi ve iki takım da bir puana razı oldu.
44'er puana yükselen Fenerbahçe ve Galatasaray, zirve yarışına kıyasıya devam ediyor.
Süper Lig'deki derbiden beraberlikle ayrılan iki takım, gözünü Süper Kupa'ya çevirdi.
Dev derbide ikinci perde 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak.
Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak maçta kazanan taraf kupayı müzesine götürecek.
Fenerbahçe'de Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, statü gereği karşılaşmada görev alabilecek.
DAVINSON SANCHEZ SÜPER KUPA'YA ZOR!
Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez'in Süper Kupa finalinde de forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
Hazırlanmak için az bir süresi olan sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı stoper, ağrılarının devam etmesi durumunda kadroya alınmayacak.
Teknik direktör Okan Buruk da oyuncusunu tam olarak iyileşmeden riske etmek istemiyor.
Galatasaray sağlık heyeti, Davinson'un son durumunu yakından takip ediyor.
DİĞER