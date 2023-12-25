Haberler Galatasaray Galatasaray'da Davinson Sanchez Süper Kupa finalinde oynayacak mı? İşte son durumu

Galatasaray'da Davinson Sanchez Süper Kupa finalinde oynayacak mı? İşte son durumu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Beraberlikle biten karşılaşma sonrası iki takım da gözleri Süper Kupa finaline çevirdi. 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak final maçı iki takım için de kritik öneme sahip. Peki zorlu finalde Davinson Sanchez forma giyecek mi? İşte son durumu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 12:02
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Davinson Sanchez Süper Kupa finalinde oynayacak mı? İşte son durumu

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in Süper Kupa finali öncesi son durumu merak konusu oldu.

Galatasaray'da Davinson Sanchez Süper Kupa finalinde oynayacak mı? İşte son durumu

Sol üst arka adalesinden sakatlanan başarılı savunmacı, iki haftalık tedavi sonucu Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçında takıma dönmüştü.

Galatasaray'da Davinson Sanchez Süper Kupa finalinde oynayacak mı? İşte son durumu

Danimarka'da sakatlığı nükseden Galatasaray'ın Kolombiyalı stoper, Fenerbahçe derbisine yetişmedi ve kadroya alınmadı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez Süper Kupa finalinde oynayacak mı? İşte son durumu

Kadıköy'deki derbide Davinson Sanchez'in yerine Victor Nelsson savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın partneri oldu.

Galatasaray'da Davinson Sanchez Süper Kupa finalinde oynayacak mı? İşte son durumu

Zorlu karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi ve iki takım da bir puana razı oldu.

Galatasaray'da Davinson Sanchez Süper Kupa finalinde oynayacak mı? İşte son durumu

44'er puana yükselen Fenerbahçe ve Galatasaray, zirve yarışına kıyasıya devam ediyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez Süper Kupa finalinde oynayacak mı? İşte son durumu

Süper Lig'deki derbiden beraberlikle ayrılan iki takım, gözünü Süper Kupa'ya çevirdi.

Galatasaray'da Davinson Sanchez Süper Kupa finalinde oynayacak mı? İşte son durumu

Dev derbide ikinci perde 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez Süper Kupa finalinde oynayacak mı? İşte son durumu

Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak maçta kazanan taraf kupayı müzesine götürecek.

Galatasaray'da Davinson Sanchez Süper Kupa finalinde oynayacak mı? İşte son durumu

Fenerbahçe'de Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, statü gereği karşılaşmada görev alabilecek.

Galatasaray'da Davinson Sanchez Süper Kupa finalinde oynayacak mı? İşte son durumu

DAVINSON SANCHEZ SÜPER KUPA'YA ZOR!
Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez'in Süper Kupa finalinde de forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Davinson Sanchez Süper Kupa finalinde oynayacak mı? İşte son durumu

Hazırlanmak için az bir süresi olan sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı stoper, ağrılarının devam etmesi durumunda kadroya alınmayacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez Süper Kupa finalinde oynayacak mı? İşte son durumu

Teknik direktör Okan Buruk da oyuncusunu tam olarak iyileşmeden riske etmek istemiyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez Süper Kupa finalinde oynayacak mı? İşte son durumu

Galatasaray sağlık heyeti, Davinson'un son durumunu yakından takip ediyor.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki kavganın nedeni ortaya çıktı! Meğer Ali Yiğit Buruk...
CHP'nin kirli terör geçmişi! Siyasi ayak HDP/DEM ile ortaklık Kemal Kılıçdaroğlu ile başladı Özgür Özel ile zirveye çıktı: Parti tarihinde kara bir leke
Yıldız isim için transfer savaşı başladı
Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Ağladım"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında...
Yıldız isim için transfer savaşı başladı
AÖL SORU VE CEVAPLARI PDF 2023 | AÖL 1. dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir
AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
2023'e City damgası! 5 kupa birden 2023'e City damgası! 5 kupa birden 11:43
Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Ağladım" Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Ağladım" 11:26
Bakan Bak: Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi büyük şans! Bakan Bak: Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi büyük şans! 11:18
Manchester United satılıyor! Anlaşma sağlandı Manchester United satılıyor! Anlaşma sağlandı 10:54
G.Saray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında... G.Saray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında... 10:43
İki talibi çıktı! Sürpriz detay İki talibi çıktı! Sürpriz detay 10:37
Daha Eski
F.Bahçe'den ocak bombası! Transfer böyle duyuruldu F.Bahçe'den ocak bombası! Transfer böyle duyuruldu 10:22
Yıldız isim için transfer savaşı başladı Yıldız isim için transfer savaşı başladı 10:16
Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman? Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman? 10:06
Burnley - Liverpool maçı ne zaman? Burnley - Liverpool maçı ne zaman? 10:03
Sheffield United - Luton Town maçı ne zaman? Sheffield United - Luton Town maçı ne zaman? 10:00
Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 09:55