TFF'den Süper Kupa biletlerine %50 indirim yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023 Turkcell Süper Kupa biletlerine %50 indirim yaptığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada; 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının biletleri %50 indirimli olarak satışa devam ediyor.