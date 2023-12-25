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TFF'den Süper Kupa biletlerine %50 indirim yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023 Turkcell Süper Kupa biletlerine %50 indirim yaptığını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 16:22
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TFF'den Süper Kupa biletlerine %50 indirim yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023 Turkcell Süper Kupa biletlerine %50 indirim yaptığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada; 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının biletleri %50 indirimli olarak satışa devam ediyor.

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