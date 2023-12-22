TRANSFER HABERİ - İbrahimovic Galatasaray'ın yıldızını İtalya'ya götürüyor
Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar hız kazandı. Sarı kırmızılı yönetim yapacağı takviyeleri düşünürken kadrodan sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Milan'da başkan danışmanlığına getirilen Zlatan İbrahimovic'in Cimbom'un yıldızı için transfer görüşmelerine kısa süre içinde başlayacak. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.
İtalyan medyası Victor Nelsson için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
Kalulu, Thiaw ve Caldara'nın sakatlıkları nedeniyle savunmada büyük sıkıntı yaşayan İtalyan devi, 3 yeni isim belirlerken bunların arasında Nelsson da yer aldı.
Diğer iki isimse Aston Villa'da oynayan Lenglet ve Real Betis'te forma giyen 23 yaşındaki Juan Miranda...
Sky Sports, Milan'da başkan danışmanlığına getirilen Zlatan İbrahimovic'in transfer görüşmelerine kısa süre içinde başlayacağını duyurdu.
Danimarkalı stoper bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta görev aldı.
Piyasa değeri 19 milyon Euro olan Nelsson'un Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
DİĞER