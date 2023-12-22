TRANSFER HABERİ - İbrahimovic Galatasaray'ın yıldızını İtalya'ya götürüyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray F. Karagümrük'ü Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Karagümrük maçının yıldızlarından biri de formasını Davinson Sanchez'e kaptıran Victor Nelsson oldu.