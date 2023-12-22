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TRANSFER HABERİ - İbrahimovic Galatasaray'ın yıldızını İtalya'ya götürüyor

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar hız kazandı. Sarı kırmızılı yönetim yapacağı takviyeleri düşünürken kadrodan sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Milan'da başkan danışmanlığına getirilen Zlatan İbrahimovic'in Cimbom'un yıldızı için transfer görüşmelerine kısa süre içinde başlayacak. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - İbrahimovic Galatasaray'ın yıldızını İtalya'ya götürüyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray F. Karagümrük'ü Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

TRANSFER HABERİ - İbrahimovic Galatasaray'ın yıldızını İtalya'ya götürüyor

Karagümrük maçının yıldızlarından biri de formasını Davinson Sanchez'e kaptıran Victor Nelsson oldu.

TRANSFER HABERİ - İbrahimovic Galatasaray'ın yıldızını İtalya'ya götürüyor

Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - İbrahimovic Galatasaray'ın yıldızını İtalya'ya götürüyor

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ - İbrahimovic Galatasaray'ın yıldızını İtalya'ya götürüyor

İtalyan medyası Victor Nelsson için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - İbrahimovic Galatasaray'ın yıldızını İtalya'ya götürüyor

Kalulu, Thiaw ve Caldara'nın sakatlıkları nedeniyle savunmada büyük sıkıntı yaşayan İtalyan devi, 3 yeni isim belirlerken bunların arasında Nelsson da yer aldı.

TRANSFER HABERİ - İbrahimovic Galatasaray'ın yıldızını İtalya'ya götürüyor

Diğer iki isimse Aston Villa'da oynayan Lenglet ve Real Betis'te forma giyen 23 yaşındaki Juan Miranda...

TRANSFER HABERİ - İbrahimovic Galatasaray'ın yıldızını İtalya'ya götürüyor

Sky Sports, Milan'da başkan danışmanlığına getirilen Zlatan İbrahimovic'in transfer görüşmelerine kısa süre içinde başlayacağını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - İbrahimovic Galatasaray'ın yıldızını İtalya'ya götürüyor

Danimarkalı stoper bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - İbrahimovic Galatasaray'ın yıldızını İtalya'ya götürüyor

Piyasa değeri 19 milyon Euro olan Nelsson'un Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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