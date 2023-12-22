Fenerbahçe - Galatasaray maçı NE ZAMAN? Derbi hangi kanalda? Saat kaçta? | FB GS maçı

Fenerbahçe - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trenyol Süper Lig'de hem Fenerbahçe hem Galatasaray zirve yarışı veriyor. 12. haftaya kadar iki ekip de 1 mağlubiyet, 1 beraberlik dışında puan kaybı yaşamadı ve 31 puanı zirvede bölüşüyor. Rekabet bu sezon üst düzeyde olunca taraftarlar sık sık Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili bilgileri araştırıyor. Özellikle maçın yayın tarihi, saati, ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi kaçıncı hafta?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? DERBİ KAÇINCI HAFTA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçın hakem heyeti, muhtemel 11'ler ve diğer detaylar belli olunca haherimizde yer alacak.