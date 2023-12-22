Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Galatasaray maçı NE ZAMAN? Derbi hangi kanalda? Saat kaçta? | FB GS maçı

Fenerbahçe - Galatasaray maçı NE ZAMAN? Derbi hangi kanalda? Saat kaçta? | FB GS maçı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı merakla bekleniyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç zirve yarışında iki takım içinde oldukça önemli. Dünya derbisinde Becao, Fred, Mert Hakan Yandaş gibi yıldız isimler Fenerbahçe adına sahada yer alamayacak. Galatasaray'da ise Serigo Oliverira sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. Davinson Sanchez'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Futbolseverler şimdiden derbi heyecanına kapıldı ve maçın tarihini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi kaçıncı hafta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 17:10 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 17:40
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe - Galatasaray maçı NE ZAMAN? Derbi hangi kanalda? Saat kaçta? | FB GS maçı

Fenerbahçe - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trenyol Süper Lig'de hem Fenerbahçe hem Galatasaray zirve yarışı veriyor. 12. haftaya kadar iki ekip de 1 mağlubiyet, 1 beraberlik dışında puan kaybı yaşamadı ve 31 puanı zirvede bölüşüyor. Rekabet bu sezon üst düzeyde olunca taraftarlar sık sık Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili bilgileri araştırıyor. Özellikle maçın yayın tarihi, saati, ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi kaçıncı hafta?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? DERBİ KAÇINCI HAFTA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçın hakem heyeti, muhtemel 11'ler ve diğer detaylar belli olunca haherimizde yer alacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi kim olacak? İki şok aday...
Başkan Erdoğan'dan Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'nde önemli açıklamalar
F.Bahçe'den ayrılmıştı! Yeni takımında coştu
G.Saray'a dünya yıldızı orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den ayrılmıştı! Yeni takımında coştu
Derbinin hakemi belli oldu!
Fotoğrafçılık Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?
İşaret Dili Kursu ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea'den Madueke açıklaması! Beşiktaş... Chelsea'den Madueke açıklaması! Beşiktaş... 17:24
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi! Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi! 16:56
Beşiktaş'ta Hatayspor mesaisi başladı! Beşiktaş'ta Hatayspor mesaisi başladı! 16:48
Josef de Souza'dan flaş paylaşım! Geri dönüyor Josef de Souza'dan flaş paylaşım! Geri dönüyor 16:48
G.Saray'da büyük şok! 2 yıldız derbide yok G.Saray'da büyük şok! 2 yıldız derbide yok 16:30
Liverpool'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması! Liverpool'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması! 16:16
Daha Eski
F.Bahçe'den ayrılmıştı! Yeni takımında coştu F.Bahçe'den ayrılmıştı! Yeni takımında coştu 16:14
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? 16:12
1. Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı! 1. Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı! 15:17
Inter - Lecce maçı ne zaman? Inter - Lecce maçı ne zaman? 15:16
Hellas Verona - Cagliari maçı ne zaman? Hellas Verona - Cagliari maçı ne zaman? 15:08
Torino - Udinese maçı ne zaman? Torino - Udinese maçı ne zaman? 15:05