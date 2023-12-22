Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal ve Okan Buruk kararını verdi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

İsmail Kartal ve Okan Buruk kararını verdi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, derbi müsabakasında karşı karşıya gelecekler. Zorlu maç öncesi teknik direktörler İsmail Kartal ve Okan Buruk, kadrolarını şekillendirdi. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri... (FB GS maçı haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 10:03 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 10:05
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İsmail Kartal ve Okan Buruk kararını verdi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak.

İsmail Kartal ve Okan Buruk kararını verdi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

Zirve mücadelesi veren ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

İsmail Kartal ve Okan Buruk kararını verdi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

Haftaya aynı puanda giren iki takımdan kazanan, liderlik koltuğuna oturacak.

İsmail Kartal ve Okan Buruk kararını verdi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında Galatasaray'a 4 kez rakip oldu.

İsmail Kartal ve Okan Buruk kararını verdi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

Sarı-lacivertli ekibin başında 3. dönemini geçiren Kartal, sarı-kırmızılılarla 3'ü Süper Lig, 1'i ise TFF Süper Kupa olmak üzere 4 maça çıktı. Kartal'ın öğrencileri, ligde 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.

İsmail Kartal ve Okan Buruk kararını verdi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 2 Fenerbahçe derbisine çıktı.

İsmail Kartal ve Okan Buruk kararını verdi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

Altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar elde ettiği Galatasaray'a 2022-2023 sezonunun başında geçen Buruk, takımını Fenerbahçe derbilerine iyi hazırladı.

İsmail Kartal ve Okan Buruk kararını verdi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

Buruk, yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı 2 derbiden de 3-0'lık zaferle ayrıldı.

İsmail Kartal ve Okan Buruk kararını verdi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

Zorlu mücadele öncesi teknik direktörler, eksik oyuncuları nedeniyle rotasyonlu bir kadro tercihi yapacak.

İsmail Kartal ve Okan Buruk kararını verdi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

İKİ İSMİ KAYBETTİ

Fenerbahçe'de, Kayserispor karşısında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, derbide forma giyemeyecek.

İsmail Kartal ve Okan Buruk kararını verdi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Fred'in yokluğunda orta sahaya Crespo-İsmail Yüksek ikilisini monte edeceği belirtiliyor.

İsmail Kartal ve Okan Buruk kararını verdi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

G.SARAY'DA İKİ İSİM SARIDA GEÇTİ

Galatasaray'da sarı kart sınırında olan Davinson Sanchez, Fatih Karagümrük müsabakasında sakatlığından dolayı oynamazken, Sacha Boey ise kart görmeden karşılaşmayı tamamladı.

İsmail Kartal ve Okan Buruk kararını verdi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

DEPLASMAN SEYİRCİSİ ALINACAK

Öte yandan İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.

İsmail Kartal ve Okan Buruk kararını verdi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

İsmail Kartal ve Okan Buruk kararını verdi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

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