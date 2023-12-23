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Gaziantep Alg Spor 4-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Gaziantep Alg Spor, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 15. haftasında konuk ettiği lider Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 20:24
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Gaziantep Alg Spor 4-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Gaziantep ALG Spor ile Galatasaray karşılaştı. Gaziantep Batur Sahası2nda oynan maçı, ev sahibi ALG Spor, 57. dakikada Adrijana, 70. dakikada Karyna, 75. dakikada Patricia ve 90+6. dakikada Demba'nın attığı gollerle 4-1 kazandı. Galatasaray'ın tek golünü ise Elanur kaydetti. ALG Spor, bu galibiyet ile puanını 27 yaptı ve 36 puanlı sarı-kırmızılılarla puan farkını 9'a düşürdü.

"YARIŞTAN KOPMAYACAĞIZ"

Galatasaray karşısında alınan farklı galibiyetin ardından büyük bir sevinç yaşayan ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, "Çok değerli ve önemli bir galibiyet. Bu maçı kazanıp yeniden yarışa ortak olmak istiyorduk ve bunu başardık. Şampiyonluk yarışından kopmayacağız. Son ana kadar savaşacağız. Güçlü rakibimiz karşısında alınan farklı galibiyetten dolayı oyuncularımızı ve teknik ekibi kutluyorum. Taraftarlarımızı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu önemli ve kritik maçta bizi yalnız bırakmadılar. İnşallah bu başarılı çıkışımızı devam ettirip hak ettiğimiz noktaya geleceğiz" diye konuştu.

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