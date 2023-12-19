Çekya'da Galatasaray tedirginliği! 'Cehennem gibi bir atmosfer'
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile eşleşti. Bu eşleşme, Çekya basınında geniş yer buldu ve Prag'ın zorlu bir rakiple eşleştisi vurgulandı. İşte o yorumlar...
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Bu eşleşmenin ardından Çekya basını, Prag'ın zorlu bir rakiple eşleştiği konusunda birleşti.
İşte Çekya basınının o yorumları:
TN NOVA: Sparta Prag'ı İstanbul'da cehennem gibi bir atmosfer bekliyor.
Ligde Galatasaray puan bazında Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
Sparta Prag açısından turu geçmek çok da kolay olmayacak.
DENİK: Spartalı futbolcular, Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükselmek için Türk takımı Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Sparta Prag'ı hiç hoş olmayan bir rakip bekliyor.
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