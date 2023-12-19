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Çekya'da Galatasaray tedirginliği! 'Cehennem gibi bir atmosfer'

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile eşleşti. Bu eşleşme, Çekya basınında geniş yer buldu ve Prag'ın zorlu bir rakiple eşleştisi vurgulandı. İşte o yorumlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 09:14
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Çekya'da Galatasaray tedirginliği! 'Cehennem gibi bir atmosfer'

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. tamamlayan ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden temsilcimiz Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde belli oldu.

Çekya'da Galatasaray tedirginliği! 'Cehennem gibi bir atmosfer'

Sarı-kırmızılılılar, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile eşleşti.

Çekya'da Galatasaray tedirginliği! 'Cehennem gibi bir atmosfer'

Aslan, play-off turunda ilk maçını 15 Şubat Perşembe günü seyircisi önünde oynanacak. Rövaş karşılaşması ise 22 Şubat Cuma günü Prag'ta.

Çekya'da Galatasaray tedirginliği! 'Cehennem gibi bir atmosfer'

Bu eşleşmenin ardından Çekya basını, Prag'ın zorlu bir rakiple eşleştiği konusunda birleşti.

Çekya'da Galatasaray tedirginliği! 'Cehennem gibi bir atmosfer'

İşte Çekya basınının o yorumları:
TN NOVA: Sparta Prag'ı İstanbul'da cehennem gibi bir atmosfer bekliyor.

Çekya'da Galatasaray tedirginliği! 'Cehennem gibi bir atmosfer'

Ligde Galatasaray puan bazında Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Çekya'da Galatasaray tedirginliği! 'Cehennem gibi bir atmosfer'

Sparta Prag açısından turu geçmek çok da kolay olmayacak.

Çekya'da Galatasaray tedirginliği! 'Cehennem gibi bir atmosfer'

DENİK: Spartalı futbolcular, Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükselmek için Türk takımı Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Çekya'da Galatasaray tedirginliği! 'Cehennem gibi bir atmosfer'

Sparta Prag'ı hiç hoş olmayan bir rakip bekliyor.

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