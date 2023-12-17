GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Real Madrid'in yıldızı önerildi!

SADECE 1 GOL ATABİLDİ Buna göre bazı menajerler, Real Madrid'li Dani Ceballos'i Galatasaray'a önerdi.

Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan 1.79 boyundaki futbolcu ile ilgili son kararı Okan Buruk verecek.