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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Real Madrid'in yıldızı önerildi!

Galatasaray'da gözler devre arasına çevrildi. Ara transfer döneminde en az iki takviye yapmayı düşünen sarı-kırmızılılarda öncelikle sol bek ve orta saha bölgesi için hamlele yapılacak. Yönetim bu noktada araştırmalarını yaparken menajerlerden Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. İşte o isim ve gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Real Madrid'in yıldızı önerildi!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da harekatli saatler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Real Madrid'in yıldızı önerildi!

Sarı-kırmızılılarda devre arası transfer döneminde en az 2 oyuncunun kadroya katılacağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Real Madrid'in yıldızı önerildi!

Galatasaray'da bu noktada sol bek ve orta saha bölgeleri öne çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Real Madrid'in yıldızı önerildi!

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMIŞTI

Özbek yapmış olduğu açıklamada "Gerçekten sol beke ihtiyacımız var.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Real Madrid'in yıldızı önerildi!

En faydalı şekilde, en kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz." ifadelerinde bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Real Madrid'in yıldızı önerildi!

Sarı-kırmızılılarda diğer noktada ise Başkan Vekili Erden Timur arayışlarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Real Madrid'in yıldızı önerildi!

SADECE 1 GOL ATABİLDİ

Buna göre bazı menajerler, Real Madrid'li Dani Ceballos'i Galatasaray'a önerdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Real Madrid'in yıldızı önerildi!

27 yaşındaki İspanyol orta saha bu sezon sadece 280 dakika oynadı ve 1 gol attı.


GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Real Madrid'in yıldızı önerildi!

Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan 1.79 boyundaki futbolcu ile ilgili son kararı Okan Buruk verecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Real Madrid'in yıldızı önerildi!

ANCELOTTI'DEN "GİDEBİLİRSİN" RAPORU

Los Galacticos'un hocası Carco Ancelotti, fazla forma şansı veremediği Ceballos'un gidişine onay verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Real Madrid'in yıldızı önerildi!

Bellingham, Valverde, Kross, Modric ve Camavinga gibi isimlerin gerisinde kalan Ceballos, menajerler vasıtasıyla Galatasaray'a önerildi.

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