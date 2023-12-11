Haberler Galatasaray Galatasaray milli yıldız için pusuda! Transferi için tek şart...

Galatasaray milli yıldız için pusuda! Transferi için tek şart...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçına odaklanan Galatasaray'da gözler bir yandan da transfere çevrildi. Takımından ayrılması gündemde olan milli yıldız için pusuda bekliyen sarı-kırmızılıların hem söz konusundaki transferdeki hem Avrupa'daki rotasını Kopenhag maçından çıkacak sonuç belirleyecek. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Galatasaray milli yıldız için pusuda! Transferi için tek şart...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını ortaya koydu.

Galatasaray milli yıldız için pusuda! Transferi için tek şart...

Bu maçın ardından sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki rotasını belirleyecek olan Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçına odaklandı.

Galatasaray milli yıldız için pusuda! Transferi için tek şart...

Hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefiyle sezona başlayarak birçok yıldızı kadrosuna katan Cimbom, devre arasında kadrosunu güçlendirerek hedeflerine emin adımlarla yürümek istiyor.

Galatasaray milli yıldız için pusuda! Transferi için tek şart...

Galatasaray için bu hafta bir hayli hareketli geçecek. Sarı- Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile kritik bir maça çıkacak. Cimbom, Danimarka ekibini mağlup ettiği taktirde adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray milli yıldız için pusuda! Transferi için tek şart...

Galatasaray son 16 turuna kalırsa UEFA'dan yaklaşık 12 milyon Euro daha kasasına koyacak.

Galatasaray milli yıldız için pusuda! Transferi için tek şart...

Sonraki turlar için kadrosuna güçlendirmek isteyen Cimbom'un hedefindeki isim ise Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan...

Galatasaray milli yıldız için pusuda! Transferi için tek şart...

Galatasaray, 25 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri ile sürekli temas halinde.

Galatasaray milli yıldız için pusuda! Transferi için tek şart...

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde tur atlarsa Salih Özcan'ın menajeri ile bu hafta temasa geçecek.

Galatasaray milli yıldız için pusuda! Transferi için tek şart...

Yıldız oyuncunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 2022 yılında Köln'den Dortmund'a 5 milyon Euro'ya transfer olan milli yıldızın şimdiki değeri ise 13 milyon Euro.

Galatasaray milli yıldız için pusuda! Transferi için tek şart...

Orta saha oyuncularından Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, devre arasında Salih Özcan transferine resmiyet kazandırmaya çalışacak.

Galatasaray milli yıldız için pusuda! Transferi için tek şart...

65 GOLE KATKIDA BULUNDU
BU sezon Dortmund'ta 15 karşılaşmada forma giyen Salih Özcan gol veya asist üretemedi. 16 kez A Milli Takım formasını giyen yıldız oyuncu kariyerinde 296 karşılaşmada forma giydi. 42 kez fileleri havalandırırken 23 asist yaptı.

Galatasaray milli yıldız için pusuda! Transferi için tek şart...

DORTMUND GÖNDERMEYE HAZIR
Alman ekibi Borussia Dortmund, Salih Özcan'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Almanlar devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak ve yıldız oyuncu ile yollarını ayıracak.

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