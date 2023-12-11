Galatasaray milli yıldız için pusuda! Transferi için tek şart...
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçına odaklanan Galatasaray'da gözler bir yandan da transfere çevrildi. Takımından ayrılması gündemde olan milli yıldız için pusuda bekliyen sarı-kırmızılıların hem söz konusundaki transferdeki hem Avrupa'daki rotasını Kopenhag maçından çıkacak sonuç belirleyecek. İşte ayrıntılar...
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Galatasaray için bu hafta bir hayli hareketli geçecek. Sarı- Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile kritik bir maça çıkacak. Cimbom, Danimarka ekibini mağlup ettiği taktirde adını son 16 turuna yazdıracak.
Galatasaray son 16 turuna kalırsa UEFA'dan yaklaşık 12 milyon Euro daha kasasına koyacak.
Sonraki turlar için kadrosuna güçlendirmek isteyen Cimbom'un hedefindeki isim ise Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan...
Galatasaray, 25 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri ile sürekli temas halinde.
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde tur atlarsa Salih Özcan'ın menajeri ile bu hafta temasa geçecek.
Yıldız oyuncunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 2022 yılında Köln'den Dortmund'a 5 milyon Euro'ya transfer olan milli yıldızın şimdiki değeri ise 13 milyon Euro.
Orta saha oyuncularından Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, devre arasında Salih Özcan transferine resmiyet kazandırmaya çalışacak.
65 GOLE KATKIDA BULUNDU
BU sezon Dortmund'ta 15 karşılaşmada forma giyen Salih Özcan gol veya asist üretemedi. 16 kez A Milli Takım formasını giyen yıldız oyuncu kariyerinde 296 karşılaşmada forma giydi. 42 kez fileleri havalandırırken 23 asist yaptı.
DORTMUND GÖNDERMEYE HAZIR
Alman ekibi Borussia Dortmund, Salih Özcan'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Almanlar devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak ve yıldız oyuncu ile yollarını ayıracak.
Cimbom, Kopenhag'ı yenip Devler Ligi'nden ekstra gelir etmesi durumunda Salih Özcan'ın menajeriyle masaya oturacak.
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