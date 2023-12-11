GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom turu geçerse rekor prim! Kopenhag...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçına çevrildi. Sarı-kırmılılarda başkan Dursun Özbek son 16'ya kalınması halinde rekor bir prim dağıtacak. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Beraberlik halinde ise Avrupa Ligi'ne gitmek için Mancester United'ın puan kaybetmesini bekleyecek.
Sabah'ın haberine göre; Aslan, Kopenhag'ı devirirse bu sezonki UEFA geliri 43 milyon Euro'yu geçecek.
Şu ana kadar 31 milyon Euro'yu kasasına koyan sarı-kırmızılı kulüp, Danimarka'da kazanırsa yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek.
UEFA'dan gelecek 2.8 milyon Euro galibiyet primine 9.6 milyon Euro son 16 turu bonusunu ekleyecek.
Yönetim bu sezon en fazla primi, Old Trafford'dan zaferle dönen oyunculara 150'şer bin TL ile ödedi.
Bu rakam, Kopenhag galibiyeti için en az ikiye katlanacak.
Ayrıca Adana Demirspor maçı öncesi maaşlar ödendi ve Florya'da iç huzur da sağlandı.
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