Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom turu geçerse rekor prim! Kopenhag...

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom turu geçerse rekor prim! Kopenhag...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçına çevrildi. Sarı-kırmılılarda başkan Dursun Özbek son 16'ya kalınması halinde rekor bir prim dağıtacak. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom turu geçerse rekor prim! Kopenhag...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Kopenhag'a konuk olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom turu geçerse rekor prim! Kopenhag...

Grupta 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Cimbom, 5 puanla averaj farkıyla 3. sırada bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom turu geçerse rekor prim! Kopenhag...

Sarı-kırmızılılar rakibini yenmesi halinde gruplardan 2. olarak çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom turu geçerse rekor prim! Kopenhag...

Beraberlik halinde ise Avrupa Ligi'ne gitmek için Mancester United'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom turu geçerse rekor prim! Kopenhag...

Sabah'ın haberine göre; Aslan, Kopenhag'ı devirirse bu sezonki UEFA geliri 43 milyon Euro'yu geçecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom turu geçerse rekor prim! Kopenhag...

Şu ana kadar 31 milyon Euro'yu kasasına koyan sarı-kırmızılı kulüp, Danimarka'da kazanırsa yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom turu geçerse rekor prim! Kopenhag...

UEFA'dan gelecek 2.8 milyon Euro galibiyet primine 9.6 milyon Euro son 16 turu bonusunu ekleyecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom turu geçerse rekor prim! Kopenhag...

Yönetim bu sezon en fazla primi, Old Trafford'dan zaferle dönen oyunculara 150'şer bin TL ile ödedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom turu geçerse rekor prim! Kopenhag...

Bu rakam, Kopenhag galibiyeti için en az ikiye katlanacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray milli yıldız için pusuda!
G.Saray'dan fırsat transferi!
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 11 Aralık
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
Süper Loto çekildi! (10 Aralık)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Girona Barça'ya ders verdi! Girona Barça'ya ders verdi! 01:00
Girona Barça'ya ders verdi! Girona Barça'ya ders verdi! 00:59
Marsilya seriye bağladı! Marsilya seriye bağladı! 00:47
9 kişi Roma 1 puana razı! 9 kişi Roma 1 puana razı! 00:47
9 kişi Roma 1 puana razı! 9 kişi Roma 1 puana razı! 00:44
Marsilya seriye bağladı! Marsilya seriye bağladı! 00:44
Daha Eski
Toroğlu'dan o isme övgü! Toroğlu'dan o isme övgü! 23:49
Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! 23:49
Fırtına 2. yarıda açıldı! Fırtına 2. yarıda açıldı! 23:49
G.Saray'dan fırsat transferi! G.Saray'dan fırsat transferi! 23:49
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:49
Kayserispor doludizgin! Kayserispor doludizgin! 23:49