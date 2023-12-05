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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni kalecisi Taffarel'den! Muslera'nın yerine geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın olası ayrılığına karşı arayışlar başladı. Sarı-kırmızılıların efsane kalecisi Claudio Taffarel, Cimbom'a sürpriz bir isim önerdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 16:01
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni kalecisi Taffarel'den! Muslera'nın yerine geliyor

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda hiç puan kaybı yaşamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni kalecisi Taffarel'den! Muslera'nın yerine geliyor

Cimbom, deplasman maçlarındaki performansıyla da dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni kalecisi Taffarel'den! Muslera'nın yerine geliyor

Aslan, deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni kalecisi Taffarel'den! Muslera'nın yerine geliyor

12 gol atarken 3 gol yedi. Okan Buruk'un ekibi, ligdeki tek yenilgisini 12'nci haftada Hatayspor deplasmanında aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni kalecisi Taffarel'den! Muslera'nın yerine geliyor

SON 18 SEZONUN EN İYİSİ

Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda toplanabilecek 24 puanın 19'unu kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni kalecisi Taffarel'den! Muslera'nın yerine geliyor

Sarı-Kırmızılılar, ilk 8 maçlık deplasman karnelerine bakıldığında son 18 sezonun en iyi performansına imza attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni kalecisi Taffarel'den! Muslera'nın yerine geliyor

12 ARALIK'TA KRİTİK MAÇA ÇIKIYOR

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Aslan, 12 Aralık'ta ise Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni kalecisi Taffarel'den! Muslera'nın yerine geliyor

Devler Ligi'ndeki son maçında Kopenhag ile deplasmanda mücadele edecek olan Galatasaray, rakibini yendiği taktirde bir üst tura adını yazdıracak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni kalecisi Taffarel'den! Muslera'nın yerine geliyor

MUSLERA'NIN DURUMU NETLEŞMEDİ

Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera'nın durumu belirsizliğini koruyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni kalecisi Taffarel'den! Muslera'nın yerine geliyor

Sarı-Kırmızılı yönetim, Uruguaylı kalecinin sezon sonunda olası ayrılığına karşılık hazırlık yapıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni kalecisi Taffarel'den! Muslera'nın yerine geliyor

LUCAS PERRI ADAYLAR ARASINDA

Daha önce Galatasaray'da görev yapan efsane isimlerden Clauido Taffarel'in scout ekibine önerdiği ve uzun süredir izlenen bir isim listenin ilk sıralarında yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni kalecisi Taffarel'den! Muslera'nın yerine geliyor

Brezilya ekibi Botafogo'da forma giyen Lucas Perri, Muslera sonrası olası adaylardan. Galatasaray yönetimi oyuncuyu takibini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni kalecisi Taffarel'den! Muslera'nın yerine geliyor

2022'DE 350 BİN EURO'YA ALDILAR

2022 yılından beri Brezilya ekibinde forma giyen 25 yaşındaki kaleci, son yıllarda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni kalecisi Taffarel'den! Muslera'nın yerine geliyor

Brezilyalı kaleci 2022 yılında Sao Paulo'dan Botafogo'ya 350 bin Euro'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni kalecisi Taffarel'den! Muslera'nın yerine geliyor

Şimdiki değeri ise 5 milyon Euro. Kulübüyle sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni kalecisi Taffarel'den! Muslera'nın yerine geliyor

121 MAÇTA 42 KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI

Güney Amerika elemeleri için Brezilya Milli Takımı'na çağrılan başarılı kaleci, forma şansı bulamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni kalecisi Taffarel'den! Muslera'nın yerine geliyor

Perri, Brezilya Milli Takımı alt yaş gruplarında ise 6 kez forma şansı buldu. Kariyerinde 121 maçta forma giyen Perri, 42 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

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