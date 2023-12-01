Parken'de ikinci final

Galatasaray, Avrupa'da yine bir kritik eşiğe geldi. 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Manchester United'a geçit vermeyen temsilcimiz, İngiliz ekibi ile 3-3 berabere kaldı. A Grubu'nda oynanan diğer maçta da Bayern Münih ile Kopenhag yenişemedi. Şimdi gözler 12 Aralık Salı günü Parken Stadyumu'nda oynanacak Kopenhag-Galatasaray maçına çevrildi. 2000 yılında UEFA Kupası finalinde Arsenal'i penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup eden Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa'daki ilk kupasını Parken Stadyumu'nda kaldırmıştı.

GALİBİYET TURU GETİRECEK

Sarı-kırmızılılar 23 yıl sonra yine Parken Stadı'nda bu kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasının finalinde tarih yazmak için sahaya çıkacak. Kopenhag karşısında tur arayacak. Galatasaray rakibini yenmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde adını bir üst tura yazdıracak. Kopenhag'ın kazanması halinde ise Danimarka temsilcisi gruptan çıkma başarısı gösterecek. Maçın berabere bitmesi durumunda ise Manchester- Bayern maçının skoru gruptaki sıralamayı belirleyecek. İki karşılaşma da saat 23.00'te başlayacak.

G.SARAY NASIL TUR ATLAR?

Kopenhag'ı yenerse diğer sonuçlara bakmaksızın Galatasaray gruptan çıkacak.

Kopenhag'a yenilmesi durumunda Manchester United'ın da Bayern Münih'e puan kaybetmesi halinde grubunu 3'üncü sırada tamamlayacak.

M.United'ın Bayern Münih'i mağlup etmesi ve Galatasaray'ın da Kopenhag'a puan kaybetmesi durumunda sarıkırmızılıların Avrupa macerası sona erecek.

OKAN BURUK: FİNAL MAÇI

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag ile oynanacak maçı 'final' olarak nitelendirdi. 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nda kadroda yer alan Okan Buruk "Parken bizim için önemli, değerli. UEFA Kupası'nı kaldırdık orada. Hedefimiz gruptan çıkmak. Son maçı kazandığımız takdirde kendi kaderimizi belirleyeceğiz. İnşallah iyi bir bitiriş yaparız" dedi.

NEESTRUP: BİZE BAĞLI

Kopenhag'ın hocası Jacob Neestrup, "Herşey bize bağlı" derken grupta sonuncu olma ihtimallerine de dikkat çekti. Neestrup, "Galatasaray'a karşı Parken Stadı'nda her şeye kendimiz karar verme fırsatına sahibiz. Ancak işler yine de ters gidebilir, bu yüzden grupta sonuncu da olabiliriz. Parken'deki o akşamı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

VİKİNGLER SEVİNDİ

Galatasaray-Manchester United maçını manşetlere taşıyan Danimarka basını, İstanbul'daki beraberliğin Kopenhag için büyük bir fırsat olduğu yorumladı yapıldı. Ekstra Bladet 3-3 biten maçla ilgili "Çılgın gol düellosu: Kopenhag'a büyük hediye" diye başlık attı.

12.4 MİLYON EURO DEĞERİNDE

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarsa kasasını da dolduracak. Kopenhag'ı yenerse öncellikle 2.8 milyon euro'luk galibiyet priminin sahibi olacak. Galatasaray ayrıca bu galibiyetle son 16 turu vizesi alacağı için 9.6 milyon euro'yu da kasasına koyacak. Zira Danimarka'daki maç 12.4 milyon euro'luk değere sahip... Toplam kazancı da 43.6 milyon euro'ya ulaşacak. Güncel döviz kuruyla söylemek gerekirse 1.26 milyar liralık bir gelir elde etmiş olacak.