Galatasaray taraftarı Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Manchester United maçı öncesinde Rams Park'ta resmen tribün şov yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Son iki sezondur iç saha maçlarında RAMS Park'ı büyük oranda dolduran taraftarlar, Manchester United karşılaşmasında da tribündeki yerlerini aldı. Seyrantepe'de yaklaşık 52 bin futbolsever karşılaşmayı takip etti. Galatasaraylı futbolseverler, Manchester United özel bir koreografi gerçekleştirdi, İngilizler'e 1993'ü hatırlattı!

AĞIZLARI AÇIK İZLEDİLER

3 KASIM 1993'te 3-3'ün rövanşında rakibine Ali Sami Yen'i cehenneme (!) çeviren Galatasaray taraftarı, dün de o günü hatırlatan bir koreografi hazırladı. Sarı-kırmızılı futbolseverler kartonlarla 3 tribünü kapsayan bir koreografi gerçekleştirdi. Kartonlarda Kuzey tribününde 'Aslan', Güney tribününde ise 'Şampiyonlar Ligi Kupası' yer aldı. Doğu tribününde de kartonlarla İngilizce 'This is Sami Yen' ve 'Welcome to hell' yazıları yapıldı. İngilizler tribündeki şovu ağızları açık izledi. Dev tribün şovu dış basında da geniş yer buldu.

GAZZE'YE TAM DESTEK

Galatasaray taraftarı, yaklaşık 2 aydır İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'yi unutmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, içinde çocuk ve kadınların olduğu binlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze için tribünlere pankart astı. Masum çocuk ve kadınlara saldırmaktan çekinmeyen İsrail'i protesto eden pankartlarda "Gazze'ye insan olan sahip çıkar" ve "Gazze'de İnsanlık ölüyor" ifadeleri yer aldı.