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GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. MR'ı çekilen başarılı savunmacının sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildi. Geri dönüşü merak konusu olan Davinson Sanchez'in kaçıracağı maçlar belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 11:01
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Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada 78. dakikada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Davinson Sanchez'den kötü haber geldi.

Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Yaz transfer döneminde Tottenham'dan kadroya katılan yıldız stoper, kısa sürede kalitesini gösterdi.

Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Victor Nelsson'dan formayı alan Davinson Sanchez, ilk 11'in değişilmez oyuncularından oldu.

Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

9.5 milyon euro bonservisle transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, şimdiden taraftarın gözdesi haline geldi.

Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Takıma çabuk adapte olan Davinson, bu sezon çıktığı 13 maçta savunmada adeta duvar ördü.

Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Teknik direktör Okan Buruk'un performansından oldukça memnun olduğu Davinson Sanchez'in sakatlığı camianın canını sıktı.

Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Son durumu açıklanan Kolombiyalı savunmacının sağlık raporlarından istenmeyen sonuçlar çıktı.

Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" ifadesi yer aldı.

Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

KAÇIRACAĞI MAÇLAR BELLİ OLDU!
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın savunmadaki önemli ismi, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ve Kopenhag karşılaşmalarında yer alamayacak.

Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Süper Lig'de ise Pendik, Adana Demirspor, Sivasspor ve Karagümrük karşılaşmalarında oynamasının da mümkün olmadığı iddia edildi.

Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray Sağlık Heyeti, normalde 4-6 hafta arasında iyileşme süreci öngörülen sakatlığı daha kısa sürede iyileştirmeye çalışıyor.

Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

FENERBAHÇE SEFERBERLİĞİ!
Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoperi 24 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istiyor.

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