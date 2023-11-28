GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada 78. dakikada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Davinson Sanchez'den kötü haber geldi.
Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada 78. dakikada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Davinson Sanchez'den kötü haber geldi.
Yaz transfer döneminde Tottenham'dan kadroya katılan yıldız stoper, kısa sürede kalitesini gösterdi.
Victor Nelsson'dan formayı alan Davinson Sanchez, ilk 11'in değişilmez oyuncularından oldu.
9.5 milyon euro bonservisle transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, şimdiden taraftarın gözdesi haline geldi.
Takıma çabuk adapte olan Davinson, bu sezon çıktığı 13 maçta savunmada adeta duvar ördü.
Teknik direktör Okan Buruk'un performansından oldukça memnun olduğu Davinson Sanchez'in sakatlığı camianın canını sıktı.
Son durumu açıklanan Kolombiyalı savunmacının sağlık raporlarından istenmeyen sonuçlar çıktı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" ifadesi yer aldı.
KAÇIRACAĞI MAÇLAR BELLİ OLDU!
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın savunmadaki önemli ismi, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ve Kopenhag karşılaşmalarında yer alamayacak.
Süper Lig'de ise Pendik, Adana Demirspor, Sivasspor ve Karagümrük karşılaşmalarında oynamasının da mümkün olmadığı iddia edildi.
Galatasaray Sağlık Heyeti, normalde 4-6 hafta arasında iyileşme süreci öngörülen sakatlığı daha kısa sürede iyileştirmeye çalışıyor.
FENERBAHÇE SEFERBERLİĞİ!
Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoperi 24 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istiyor.