Haberler Galatasaray GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | GS - Corendon Alanyaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta?

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | GS - Corendon Alanyaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta?

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI - Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 13. hafta müsabakasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, RAMS Park Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk edecek. Icardi, Zaha, Ziyech, Torreira gibi yıldızları kadrosunda barındıran Aslan, çıkış arayan Alanyaspor ile 3 puan için mücadele edecek. Ali Şansalan, Galatasaray - Alanyaspor maçında görev yapacak. Galatasaray'da Muslera ve Davinson Sanchez sarı kart sınırında yer alıyor. Galatasaray Alanya maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 18:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | GS - Corendon Alanyaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta?

Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray - Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı 25 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

GALATASARAY ALANYASPOR 15. RANDEVU

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 31 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi. İki takım geçtiğimiz sezon 2'si lig, 1'i de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 3 kez oynadı ve sarı-kırmızılılar 2 kez kazanırken, 1 maç da berabere sona erdi.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Fatih, Yusuf, Janvier, Richard, Efecan, Novais, Eduardo, Cordova

GALATASARAY EVİNDE 22 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 22 karşılaşmada 20 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 5 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.

GALATASARAY LİGDE EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Cimbom, ligde oynadığı 12 mücadelede kalesinde 8 gol gördü ve bu performansıyla Fenerbahçe ile birlikte ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmaların 6'sında da kalesini gole kapadı.

MUSLERA İLE SANCHEZ SARI KART SINIRDA

Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera ile defans oyuncusu Davinson Sanchez, Alanya karşısında sarı kart görmesi durumunda Pendikspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

OKAN BURUK İLE FATİH TEKKE 3. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi müsabakalarda 2 kez rakip oldu. Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke de İstanbulspor'un başındaydı. Okan Buruk'un takımı oynanan 2 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

ICARDİ 4 MAÇTIR SUSKUN

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 4 resmi maçı boş geçti. Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, sonrasında oynanan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı. Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı. Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki ilk 7 maçında 5 gol bulmuştu.

DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi'nin menajeri görüştükleri takımı açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun fiyatı belirlendi
Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda önemli açıklamalar
Buruk: Abdülkerim dünkü idmanda...
Ankaragücü Antep'ten 3 puanla döndü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk: Abdülkerim dünkü idmanda...
G.Saray'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu
KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ - Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (25 Kasım 2023)
BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek? (25 Kasım 2023)
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN 2023? | Kış lastiği hangi ayda takılır? Erken takılır mı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk: Abdülkerim dünkü idmanda... Buruk: Abdülkerim dünkü idmanda... 18:35
Ankaragücü Antep'ten 3 puanla döndü! Ankaragücü Antep'ten 3 puanla döndü! 18:03
G.Saray'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu G.Saray'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu 18:03
Dev maçta kazanan çıkmadı! Dev maçta kazanan çıkmadı! 17:26
Derek Willis'ten A. Efes'e kötü haber! Derek Willis'ten A. Efes'e kötü haber! 17:02
G.Saray - Alanyaspor maçı ne zaman? G.Saray - Alanyaspor maçı ne zaman? 16:50
Daha Eski
Rennes - Reims maçı ne zaman? Rennes - Reims maçı ne zaman? 16:38
Montpellier - Brest maçı ne zaman? Montpellier - Brest maçı ne zaman? 16:33
Tianjin'e Melissa Vargas şoku! Tianjin'e Melissa Vargas şoku! 16:32
Lorient - Metz maçı ne zaman? Lorient - Metz maçı ne zaman? 16:27
Haaland'dan tarihi rekor! Haaland'dan tarihi rekor! 16:26
Lorient - Metz maçı ne zaman? Lorient - Metz maçı ne zaman? 16:23