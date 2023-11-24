Haberler Galatasaray SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Luciano Spalletti'den Nicolo Zaniolo için flaş öneri! Oynaması gereken pozisyon...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Luciano Spalletti'den Nicolo Zaniolo için flaş öneri! Oynaması gereken pozisyon...

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunan İtalyan yıldız için Luciano Spalletti'den flaş bir öneri geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 15:55 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 16:17
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SALİM CAN ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Luciano Spalletti'den Nicolo Zaniolo için flaş öneri! Galatasaray ve transfer...

Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan bir tanesi Nicolo Zaniolo'nun takımdaki geleceği.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Luciano Spalletti'den Nicolo Zaniolo için flaş öneri! Galatasaray ve transfer...

Sarı-kırmızılı külup, yaz transfer döneminde Zaniolo'yu İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralamıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Luciano Spalletti'den Nicolo Zaniolo için flaş öneri! Galatasaray ve transfer...

5 milyon euro karşılığında kiralanan İtalyan yıldızın sözleşmesinde 22.5 milyon euro satın alma opsiyonu ve şarta bağlı bonuslar bulunuyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Luciano Spalletti'den Nicolo Zaniolo için flaş öneri! Galatasaray ve transfer...

Bu transferden yüksek bir gelir beklense de Zaniolo'nun İngiltere günleri Cimbom'un istediği gibi gitmiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Luciano Spalletti'den Nicolo Zaniolo için flaş öneri! Galatasaray ve transfer...

ADI BAHİS SKANDALINA KARIŞMIŞTI
Adı bahis skandalına karışan 24 yaşındaki futbolcuya geçirdiği soruşturma sonucunda futbol maçlarına bahis oynamadığı tespit edilerek ceza verilmemişti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Luciano Spalletti'den Nicolo Zaniolo için flaş öneri! Galatasaray ve transfer...

PREMIER LİG'DE SÖNÜK KALDI
Galasaray'daki performansıyla takdir toplayan Nicolo Zaniolo, Aston Villa'da başarılı bir futbol ortaya koyamıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Luciano Spalletti'den Nicolo Zaniolo için flaş öneri! Galatasaray ve transfer...

Geçen sezonun devre arasında 15 milyon euro karşılığında Roma'dan transfer edilen Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı vermişti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Luciano Spalletti'den Nicolo Zaniolo için flaş öneri! Galatasaray ve transfer...

Bu sezon ise 8'i ilk 11 olmak üzere 14 maçta görev alan gol ya da asist üretemedi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Luciano Spalletti'den Nicolo Zaniolo için flaş öneri! Galatasaray ve transfer...

İtalyan yıldız, Premier Lig performansı tatmin edici olmasa da bahis soruşturması nedeniyle çıkartıldığı İtalya Milli Takımı kadrosuna geri döndü.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Luciano Spalletti'den Nicolo Zaniolo için flaş öneri! Galatasaray ve transfer...

Roma'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan İtalya Milli Takımı teknik direktörü Luciano Spalletti, takımının hücum hattını değerlendirdi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Luciano Spalletti'den Nicolo Zaniolo için flaş öneri! Galatasaray ve transfer...

tuttomercatoweb.com'da yer alan haberde Spalleti, öğrencisi Nicolo Zaniolo'nun oynaması gereken pozisyonu açıkladı ve şunları söyledi:

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Luciano Spalletti'den Nicolo Zaniolo için flaş öneri! Galatasaray ve transfer...

"ZANIOLO BİR SANTRFOR OLABİLİR"
"Bana göre Zaniolo bir santrfor olabilir, önemli bir geleceği olabilir. Gol olmadan futbolda çok az ilerleme kaydettiğimiz açık ama bunu yapabilen oyuncularımız var. Immobile ve Retegui gibi evde bıraktıklarımız da var ama onlar takdir ettiğimiz ve çok iyi tanıdığımız oyuncular. Scamacca, Raspadori ve Kean hakkında derinlemesine bilgi sahibi olduğum için onları takdir ediyorum. Farklı ve önemli bir potansiyele sahipler."

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan Alanya sınavında! Sürpriz 11...
40 milyon Euro'luk transfer yarışı! Kazanan...
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (24 Kasım 2023)
Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (24 Kasım 2023)
Büyükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (24 Kasım 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
MHK Semineri'nde bir ilk! Kadın hakemler... MHK Semineri'nde bir ilk! Kadın hakemler... 16:17
Hasan Arat'ın yönetim kurulu 29 Kasım'da Hasan Arat'ın yönetim kurulu 29 Kasım'da 16:05
Spalletti'den flaş Zaniolo önerisi! Spalletti'den flaş Zaniolo önerisi! 15:55
Serdal Adalı'nın açıklamaları! Serdal Adalı'nın açıklamaları! 15:16
Beşiktaş taktik çalıştı! Beşiktaş taktik çalıştı! 15:15
Alanyaspor Galatasaray maçına hazır! Alanyaspor Galatasaray maçına hazır! 15:09
Daha Eski
Vakıfbank - Fenerbahçe Opet CANLI izle! Vakıfbank - Fenerbahçe Opet CANLI izle! 14:57
Aslan Alanya sınavında! Sürpriz 11... Aslan Alanya sınavında! Sürpriz 11... 14:51
Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman? Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman? 14:44
Damac - Abha maçı ne zaman? Damac - Abha maçı ne zaman? 14:41
Al Wahda - Al Khaleej maçı ne zaman? Al Wahda - Al Khaleej maçı ne zaman? 14:38
Al Hazm - Al Hilal maçı ne zaman? Al Hazm - Al Hilal maçı ne zaman? 14:33