SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Luciano Spalletti'den Nicolo Zaniolo için flaş öneri! Oynaması gereken pozisyon...

"ZANIOLO BİR SANTRFOR OLABİLİR"

"Bana göre Zaniolo bir santrfor olabilir, önemli bir geleceği olabilir. Gol olmadan futbolda çok az ilerleme kaydettiğimiz açık ama bunu yapabilen oyuncularımız var. Immobile ve Retegui gibi evde bıraktıklarımız da var ama onlar takdir ettiğimiz ve çok iyi tanıdığımız oyuncular. Scamacca, Raspadori ve Kean hakkında derinlemesine bilgi sahibi olduğum için onları takdir ediyorum. Farklı ve önemli bir potansiyele sahipler."