SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Luciano Spalletti'den Nicolo Zaniolo için flaş öneri! Oynaması gereken pozisyon...

5 milyon euro karşılığında kiralanan İtalyan yıldızın sözleşmesinde 22.5 milyon euro satın alma opsiyonu ve şarta bağlı bonuslar bulunuyor.
Bu transferden yüksek bir gelir beklense de Zaniolo'nun İngiltere günleri Cimbom'un istediği gibi gitmiyor.
ADI BAHİS SKANDALINA KARIŞMIŞTI Adı bahis skandalına karışan 24 yaşındaki futbolcuya geçirdiği soruşturma sonucunda futbol maçlarına bahis oynamadığı tespit edilerek ceza verilmemişti.
PREMIER LİG'DE SÖNÜK KALDI Galasaray'daki performansıyla takdir toplayan Nicolo Zaniolo, Aston Villa'da başarılı bir futbol ortaya koyamıyor.
Geçen sezonun devre arasında 15 milyon euro karşılığında Roma'dan transfer edilen Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı vermişti.
Bu sezon ise 8'i ilk 11 olmak üzere 14 maçta görev alan gol ya da asist üretemedi.
İtalyan yıldız, Premier Lig performansı tatmin edici olmasa da bahis soruşturması nedeniyle çıkartıldığı İtalya Milli Takımı kadrosuna geri döndü.
Roma'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan İtalya Milli Takımı teknik direktörü Luciano Spalletti, takımının hücum hattını değerlendirdi.
tuttomercatoweb.com'da yer alan haberde Spalleti, öğrencisi Nicolo Zaniolo'nun oynaması gereken pozisyonu açıkladı ve şunları söyledi:
"ZANIOLO BİR SANTRFOR OLABİLİR" "Bana göre Zaniolo bir santrfor olabilir, önemli bir geleceği olabilir. Gol olmadan futbolda çok az ilerleme kaydettiğimiz açık ama bunu yapabilen oyuncularımız var. Immobile ve Retegui gibi evde bıraktıklarımız da var ama onlar takdir ettiğimiz ve çok iyi tanıdığımız oyuncular. Scamacca, Raspadori ve Kean hakkında derinlemesine bilgi sahibi olduğum için onları takdir ediyorum. Farklı ve önemli bir potansiyele sahipler."
Tecrübeli çalıştırıcının bu sözlerinin Aston Villa cephesi tarafından nasıl değerlendirileceği merak ediliyor.