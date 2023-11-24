Icardi tehlikesi

Galatasaray'ın başarılı ismi Mauro Icardi, sergilediği performansla yeniden dünya devlerinin listesine girdi. Sarı-kırmızılı takımda iki sezondur attığı gollerle adından söz ettiren ünlü oyuncunun talipleri arasına Real Madrid de eklendi. Karim Benzema'nın sözleşmesini uzatmaması sonrası Vinicius Junior'ı golcü olarak kullanmayı planlayan Carlo Ancelotti, Brezilyalı yıldızın sakatlanması sonrası zor durumda kaldı. Sezon başında sadece Joselu takviyesinin yapıldığı forvet hattında yaşanan kriz nedeniyle acil bir arayışa giren Real Madrid'in ara transfer döneminde tecrübeli bir golcüyü kadrosuna katması bekleniyor.

CARLO ANCELOTTI'NIN GÖZDESİ

İspanyol basını, Vinicius Junior'ın 2.5 ay kadar sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle arayışa geçen Real Madrid'in Icardi'yi istediğini yazdı. Tutto- MercatoWeb, daha önce de Arjantinli yıldızı isteyen Ancelotti'nin yeniden oyuncuyu gündemine aldığını kaydetti. Real Madrid'in Mauro için Galatasaray'a 15 milyon euro seviyesinde bir teklif yapabileceği de dile getirildi. Yaz transfer döneminde 10 milyon euro karşılığında Icardi'nin bonservisini alan Galatasaray'da bu durum tedirginlik yarattı. Başarılı futbolcuyu, kesinlikle satmayı düşünmeyen yöneticiler, Icardi'nin kalmasını sağlamak için her yolu deneyecek.

TAKIMDA KALMASI İSTENECEK

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta aslan payı bulunan, bu sezon ise forma giydiği 20 maçta 15 gol, 3 asistlik performans sergileyen Icardi'yi kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılı kulüp, olası teklifleri geri çevirmeyi planlıyor. İspanyol ekibinden resmi bir teklif gelmesi halinde de Icardi'den takımda kalması istenecek.

İDMANA ÇIKTI

Milli ara Mauro Icardi'ye iyi geldi. Beşiktaş ile oynanan derbide ayağına aldığı darbe sebebiyle sakatlık yaşayan ve ardından iğne yardımıyla sahada yer alan ancak antrenmanlara katılamayan futbolcu, sarı-kırmızılıların dün yaptığı antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Icardi'nin neşeli tavırları dikkat çekti.

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Galatasaray taraftarlarıla arasında özel bir bağ oluşan Icardi, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 46 maçta tam 49 gollük (38 gol, 11 asist) skor katkısı yaptı.