Haberler Galatasaray Galatasaray yeni forma sponsorunu KAP'a bildirdi! 5 yıl için 25 milyon Euro...

Galatasaray yeni forma sponsorunu KAP'a bildirdi! 5 yıl için 25 milyon Euro...

Galatasaray'ın yeni forma sponsoru Puma oldu. Sarı kırmızılılar kasasına 5 yıl için 25 milyon euro koyacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 20:20 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 20:35
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray yeni forma sponsorunu KAP'a bildirdi! 5 yıl için 25 milyon Euro...

Galatasaray Kulübü, spor malzemeleri üreticisi Puma ile 25 milyon avro karşılığında 5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 2024-2025 sezonunu kapsayan 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak anlaşmanın, 30 Haziran 2029'da sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, 5 sezon için geçerli olacak sponsorluk ve lisans sözleşmesi kapsamında 25 milyon avroluk net ödeme dışında sportif başarıya dayalı oluşturulmuş prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi ile Puma tarafından satışı yapılacak lisanslı ürünler üzerinden hesaplanacak telif ödemesinin Galatasaray'a aktarılacağı kaydedildi.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın çalımı Fenerbahçe’den! Galatasaray peşinden koşmuştu: İsmail Kartal devre arasında kavuşuyor…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
G.Saray'a dev gelir! İşte o rakam
G.Saray'a süper yetenek! Cimbom bombayı patlatıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a dev gelir! İşte o rakam
G.Saray'a süper yetenek! Cimbom bombayı patlatıyor
Elektrikli otomobillerde büyük indirim...
BİLSEM BAŞVURU NE ZAMAN 2024? | BİLSEM 1, 2, 3. sınıf başvuruları ne zaman başlayacak?
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (20 Kasım 2023)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbide 3 puan F.Bahçe'nin! Derbide 3 puan F.Bahçe'nin! 20:47
G.Saray yeni forma sponsorunu KAP'a bildirdi! G.Saray yeni forma sponsorunu KAP'a bildirdi! 20:20
F.Bahçe (K) - Beşiktaş (K) | CANLI F.Bahçe (K) - Beşiktaş (K) | CANLI 20:09
Altay'da flaş ayrılık! Altay'da flaş ayrılık! 19:56
Messi'nin formaları müzayedeye çıkacak! Messi'nin formaları müzayedeye çıkacak! 19:54
"Türkiye'nin kalitesinin farkındayız" "Türkiye'nin kalitesinin farkındayız" 19:37
Daha Eski
Milli Takım'ın Galler maçı hazırlıkları başladı! Milli Takım'ın Galler maçı hazırlıkları başladı! 19:34
Göztepe'de flaş ayrılık! Göztepe'de flaş ayrılık! 19:26
Filistin'e dev destek! Bilet gelirleri bağışlanacak Filistin'e dev destek! Bilet gelirleri bağışlanacak 19:24
Katar'dan Filistin'e destek! Bilet gelirleri... Katar'dan Filistin'e destek! Bilet gelirleri... 18:28
Süper Lig ekibinden flaş karar! Süper Lig ekibinden flaş karar! 17:03
EURO 2024 kura çekimi 1. torba belli oldu EURO 2024 kura çekimi 1. torba belli oldu 16:59