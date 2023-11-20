Abdülkerim dünya çapında

Abdülkerım Bardakcı, Galatasaray'daki başarılı futbolunu, milli takıma da yansıtmayı başardı. Almanya karşısındaki futboluyla büyük beğeni toplayan savunmacıya bir övgü de Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'dan geldi. Nagelsmann, "Türkiye, Abdülkerim Bardakçı'ya sahip olduğu için çok şanslı. Dünya standartlarında bir stoper. Gözümü ondan alamadım" sözlerini sarf etti.

İTALYANLAR PEŞİNDE

Abdülkerim bu sezon hem lig hem Avrupa maçlarında gösterdiği başarılı performansla birçok dev kulübün ilgisini üzerine çekti. Özellikle İtalyan ekipleri oyuncuyla yakından ilgileniyor ve devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 22 maçta görev yapan Abdülkerim, 2 de gol atma başarısı gösterdi. Ayrıca 4 kez de milli takım forması giydi.