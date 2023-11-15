GALATASARAY HABERİ - İtalyan ekibi Barış'ı istiyor! Bir görüşme daha...

Galatasaray'da milli araya girilmesinin ardından gözler transfer çevrildi.
Sarı kırmızılılar ocak ayında yapacağı takviyeler üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
Cimbom'da bir yandan takımdan ayrılacak futbolcular da merak konusu.
Galatasaray'da milli araya girilmesinin ardından gözler transfer çevrildi.
Sarı kırmızılılar ocak ayında yapacağı takviyeler üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
Cimbom'da bir yandan takımdan ayrılacak futbolcular da merak konusu.
Bu konuda özellikle Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Genç futbolcu için ayrılık ihtimali doğduğu öğrenildi.
İşte detaylar...
Sezon başında Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a teklif yapan Lazio'nun önerisi kabul görmemişti.
İtalyanlar, milli oyuncunun peşini bırakmadı.
Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin ısrarla istediği 23 yaşındaki kanat için Galatasaray'ın kapısını bir kez daha çaldı.
7 milyon euro'luk bir öneriyle geldiği öğrenilen Lazio'ya henüz bir yanıt verilmedi.
Okan Buruk'un oyuna sonradan girip katkı veren Barış Alper'den memnun olduğu ve ayrılığa sıcak bakmadığı öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre, oyuncuyla ilgili son kararı yönetim verecek.