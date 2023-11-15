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GALATASARAY HABERİ - İtalyan ekibi Barış'ı istiyor! Bir görüşme daha...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da yaz transfer döneminden beri birçok futbolcu, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Sarı-kırmızılılarda son olarak Barış Alper Yılmaz, sezon başında kendisini isteyen İtalyan ekibinin yeniden radarına girdi. Söz konusu kulüp, milli futbolcu için bir kez daha Cimbom'un kapısını çaldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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GALATASARAY HABERİ - İtalyan ekibi Barış'ı istiyor! Bir görüşme daha...

Galatasaray'da milli araya girilmesinin ardından gözler transfer çevrildi.

GALATASARAY HABERİ - İtalyan ekibi Barış'ı istiyor! Bir görüşme daha...

Sarı kırmızılılar ocak ayında yapacağı takviyeler üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERİ - İtalyan ekibi Barış'ı istiyor! Bir görüşme daha...

Cimbom'da bir yandan takımdan ayrılacak futbolcular da merak konusu.

GALATASARAY HABERİ - İtalyan ekibi Barış'ı istiyor! Bir görüşme daha...

Bu konuda özellikle Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ - İtalyan ekibi Barış'ı istiyor! Bir görüşme daha...

Genç futbolcu için ayrılık ihtimali doğduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - İtalyan ekibi Barış'ı istiyor! Bir görüşme daha...

İşte detaylar...

GALATASARAY HABERİ - İtalyan ekibi Barış'ı istiyor! Bir görüşme daha...

7 milyon euro'luk bir öneriyle geldiği öğrenilen Lazio'ya henüz bir yanıt verilmedi.

GALATASARAY HABERİ - İtalyan ekibi Barış'ı istiyor! Bir görüşme daha...

Okan Buruk'un oyuna sonradan girip katkı veren Barış Alper'den memnun olduğu ve ayrılığa sıcak bakmadığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - İtalyan ekibi Barış'ı istiyor! Bir görüşme daha...

Fotomaç'ın haberine göre, oyuncuyla ilgili son kararı yönetim verecek.

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