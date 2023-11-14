Geçen sezonu mumla arattı

Geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki oyuncu, 35 maçta 1 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti. Sarı-kırmızılı ekipte ise 17 maçta sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan İspanyol oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte etkisiz kaldı.

MALİYETİ EL YAKIYOR

Sarı-kırmızılı forma altında 17 maça çıkan Angelino, 3 maçta daha süre alırsa tapusu Aslan'ın olacak. Galatasaray, 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödediği Angelino'nun satın alma opsiyonuna 6 milyon euro ödeyecek. Angelino'nun 1.5 milyon euro kiralama ve 2.3 milyon euro yıllık artı bonuslar ile 4 milyon euro'yu geçen maliyeti tartışılacak gibi duruyor.