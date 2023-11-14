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Galatasaray Ekmas 98 - 78 Benfica (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Portekiz'in Benfica ekibiyle karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini 98-78 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 23:19
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Galatasaray Ekmas 98 - 78 Benfica (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Portekiz'in Benfica ekibini 98-78 yendi.

Galatasaray Ekmas grupta ilk galibiyetini elde ederken, Benfica ise ikinci kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya tutuk başlayan Galatasaray Ekmas karşısında pota altında etkili olan Benfica, ilk periyodu 20-11 üstün geçti.

İkinci periyoda iyi başlayan Galatasaray Ekmas; Halilovic, İsmet Akpınar ve Sadık Emir Kabaca ile bulduğu basketlerle 14. dakikada 26-25 öne geçerken, maçın ilk yarısını da 42-39 önde bitirdi.

Etkili mücadelesini ikinci yarıya da taşıyan Galatasaray Ekmas, Sadık Emir Kabaca ve İsmet Akpınar'ın basketleriyle 25. dakikada farkı 11 sayıya (54-43) çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, son çeyreğe de 69-58 önde girdi.

Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Galatasaray Ekmas, müsabakadan 98-78 galip ayrıldı.

Bu arada karşılaşmayı izleyen Galatasaraylı taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahürat yaparak Filistin'e destek verdi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Fernando Calatrava (İspanya), Marek Kukelcik (Slovakya)

Galatasaray Ekmas: De Bost 10, Radebaugh 10, Muhaymin Mustafa, Martin 15, Sadık Emir Kabaca 20, Göksenin Köksal 5, İsmet Akpınar 22, Halilovic 6, Yeboah 8, Buğrahan Tuncer 2

Benfica: Douglas 12, Drechsel 7, Gomes 8, Almeida 16, Carter 2, Barbosa 3, Relvao 4, Ben Romdhane 6, Broussard 11, Jose Silva 9

1. Periyot: 11-20

Devre: 42-39

3. Periyot: 69-58

Beş faulle çıkan: 30.40 Carter (Benfica)

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