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GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den flaş Okan Buruk sözleri! "Neden o 3 oyuncu?"

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini aldı. Karşılaşmayı değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, teknik direktör Okan Buruk'a eleştiride bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 10:12
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GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den flaş Okan Buruk sözleri! "Neden o 3 oyuncu?"

"Galatasaray'ın dün gece sahaya çıkan ilk 11'inin tempolu bir futbol sergilemesi mümkün değildi Onun için oyun genelde kendi kontrollerindeydi ama o kadar rölantide oynuyorlardı ki rakip rahatça geride yerleşme şansı buluyordu."

GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den flaş Okan Buruk sözleri! "Neden o 3 oyuncu?"

"G.Saray, yediği erken bir golle geriye düştü ve yorgun takım için bu büyük bir dezavantajdır. Ancak kaleci Erce'nin talihsiz bir hatasıyla çok çabuk skora denge geldi. Sonra da 2-3 pozisyon kaçırdılar."

GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den flaş Okan Buruk sözleri! "Neden o 3 oyuncu?"

"İkinci yarıya da Galatasaray, aynı şekilde durgun ama atak başladı. Yerleşen savunma karşısında zorlanıyorlardı. Her an geniş alanda yakalanma tehlikesi vardı."

GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den flaş Okan Buruk sözleri! "Neden o 3 oyuncu?"

"Ve nitekim böyle bir pozisyonda Hatayspor, skor avantajı yakaladı. Ardından moralli ve iyi direnç gösteren takım karşısında Galatasaray adına işler çok zordu. Aslında oyunun genel gidişatı G.Saray'ın çok daha fazla pozisyon vereceği yönündeydi ama Hatay'ın kadro kalitesi bu ortamı değerlendirecek kapasitede değildi."

GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den flaş Okan Buruk sözleri! "Neden o 3 oyuncu?"

"Sonuçta Galatasaray ilk yenilgisini almış oldu."

GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den flaş Okan Buruk sözleri! "Neden o 3 oyuncu?"

"Okan Buruk, herhalde şansına çok güveniyor ki gereksiz maceralara atılmaktan çekinmiyor."

GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den flaş Okan Buruk sözleri! "Neden o 3 oyuncu?"

"Bayern maçında ileri uçtaki üç oyuncu; Zaha, İcardi ve Ziyech sahada fizik açıdan yokları oynadı. Diğer 7 oyuncu üstlerine binen ağır yük ile iyice fiziki tahribata uğradı."

GALATASARAY HABERİ: Ömer Üründül'den flaş Okan Buruk sözleri! "Neden o 3 oyuncu?"

"Bu maçta niye ileri uçtaki aynı 3 oyuncu görev alır? Okan Buruk'un bunu sorgulaması lazım. Hatayspor büyük bir başarıya imza attı. Sahanın yıldızı stoper Massanga'ydı."

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