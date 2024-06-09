Haberler Haberler TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

Türkiye'nin ilk ve tek kamu spor kanalı olan TRT Spor, 19 Eylül 2010 tarihinde TRT 3'ün kapatılmasıyla yerine kurulmuştur. Gün boyu canlı yayınlar, haberler, programlar ve spor müsabakaları yayımlanan TRT Spor'da, futbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, yüzme, boks, güreş ve daha birçok spor dalından müsabakaları canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte TRT Spor canlı izleme linki ve frekans bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 07:40 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI İZLE - TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. Yayımladığı 1. Lig, İtalya Kupası, 7Days Eurocup, Misli.Com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Efeler Ligi, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yaz Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paralimpik Oyunları, Kış Olimpiyat Oyunları ile TRT Spor'un sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.[2] Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLERİ 3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

F.Bahçe geleceğin yıldızını kapıyor!
F.Bahçe başkanını seçiyor! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?
DİĞER
Ali Koç - Aziz Yıldırım yayını kesintisiz İZLE EKRANI! Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayını hangi kanalda,ne zaman, saat kaçta?
FETÖ kampında 'suikast' korkusu! 'Gülen sonrası dönem' hazırlıkları ve CIA'nin yeni kaos planı: Örgütteki iktidar savaşı daha da şiddetlenecek
G.Saray'a Fransız sağ bek! Gelmeye sıcak bakıyor
G.Saray'da planlar değişti! Davinson satılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AYT SALONA SON GİRİŞ KAÇTA? | Kapılar saat kaçta açılacak, kapanacak? AYT sınav son giriş saati kaç?
Deprem mi oldu son dakika 9 Haziran
İstanbul namaz vakitleri (9 Haziran Pazar)
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oy kullanma saat 10.00’da başlayacak Oy kullanma saat 10.00’da başlayacak 01:31
Dev yüzleşme Dev yüzleşme 01:30
Fenerbahçe Beko seride 2-0 önde Fenerbahçe Beko seride 2-0 önde 00:35
F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu 00:32
F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu 00:32
Ulaş’la devam Ulaş’la devam 23:48
Daha Eski
Zafer Brezilya’nın Zafer Brezilya’nın 23:47
Elif yuvada kaldı Elif yuvada kaldı 23:44
Isabelle Haak kontrat uzattı Isabelle Haak kontrat uzattı 23:44
F.Bahçe Elitsa’yı bitirdi F.Bahçe Elitsa’yı bitirdi 23:43
Efeler'den siftah Efeler'den siftah 23:41
F.Bahçe geleceğin yıldızını kapıyor! F.Bahçe geleceğin yıldızını kapıyor! 23:38