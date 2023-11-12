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Bülent Timurlenk Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Atakaş Hatayspor maçını çarpıcı ifadelerle yorumladı. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 11:06
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Bülent Timurlenk Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlen, Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Bülent Timurlenk Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

BÜLENT TİMURLENK - PANİK FUTBOLU!

Bayern Münih maçındaki yüksek eforun ardından Hatay deplasmanında G.Saray'ın rakibinin tarifi neydi? Son 3 maçını kaybetmiş Hatay mı yoksa Adana Demirspor, Trabzonspor ve Konyaspor'a sahasında üçer gol atmış Volkan Demirel takımı mı?

Bülent Timurlenk Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın ligdeki "sağlam" savunması bu istatistiğe duvar olacak rakamlara sahipti ama Okan Buruk'un kadro tercihleri ve oyun planından daha çok sol bekinin yetersizliği ligde ilk mağlubiyeti geçen sezon Kayseri'deki kötü oyunun benzeri bir performansla getirdi.

Bülent Timurlenk Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sarı-kırmızılı takımda Kazımcan'ın sol bekteki serüveni Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanının ilk sayfasında öleceği bilinen Santiago Nasar gibi. Ürkek, defansı zayıf, hücumu inandırıcı değil, hızlı hiç değil.

Bülent Timurlenk Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İlk yarılarda hiç gol yemeyen G.Saray'ın Hatay golü bulduğunda başına çorap örüleceği belliydi. Sosyal medyasında "çok çalışıyor" fotoğrafları var ama hatlar arasında gizlenen Sergio yine sahada yok, Kerem mevkisiyle kavga ederken, Zaha yine takım oyunundan uzak. Bir takımın omurgası çökerse belini doğrultamaz.

Bülent Timurlenk Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Erce'nin hediyesi gol, ardından Icardi'nin kaçırdığı… 2. yarıda Kazımcan sakatlanmasa belki de yine gecikecek ve hatta gecikmiş değişiklikler ve kenardan gelenlerin başı kesilmiş tavuk gibi koşturdukları panik futbolu… Bir de Ziyech neden çıktı sorusu…

Bülent Timurlenk Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

3-8 ve 10 numaralarından verim alamaz, iğneyle oynayan santrforun ağırlaşırsa bir bedel ödersin. İstatistik tablosunda 18 hücum yazıyor, rakibin üç katı..

Bülent Timurlenk Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Lakin 32 ortanın getirdiği kaosla gol yollarından uzak ve kaybetmeyi hak eden bir G.Saray… Teneffüs zili tam zamanında çaldı Okan Buruk ve öğrencileri için…

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