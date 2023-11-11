Haberler Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dördüncü hafta maçlarının ardından kıyasıya rekabet sürüyor. Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda 4 puanla üst tura yükselme mücadelesi veriyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan Devler Ligi'nde bu sezonki şampiyonluk favorisi açıklandı. Peki Galatasaray kaçıncı sırada? İşte o sıralama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 09:35 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 10:43
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Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu'nda büyük bir yarış veriyor.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar, son iki maç kala 4 puanla gruptan çıkmak için mücadele ediyor.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

Goal sitesi, bu sezonki Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimallerini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

Galatasaray açıklanan listede önemli takımları geride bıraktı.

İşte o sıralama...

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

1- Manchester City

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

2- Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

3- Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

4- Inter

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

5- Real Sociedad

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

6- Leipzig

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

7- Arsenal

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

8- Barcelona

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

9- Atletico Madrid

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

10- Porto

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

11- Napoli

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

12- Dortmund

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

13- PSG

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

14- Lazio

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

18- Milan

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

19- Kopenhag

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

20- Shakhtar

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

21- Newcastle

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

22- Lens

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

23- Sevilla

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