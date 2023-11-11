Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Galatasaray...

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu'nda büyük bir yarış veriyor.
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu'nda büyük bir yarış veriyor.
Sarı-kırmızılılar, son iki maç kala 4 puanla gruptan çıkmak için mücadele ediyor.
Goal sitesi, bu sezonki Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimallerini açıkladı.
Galatasaray açıklanan listede önemli takımları geride bıraktı.
İşte o sıralama...
1- Manchester City
2- Real Madrid
15- Feyenoord
16- GALATASARAY
17- PSV
24- Manchester United
25- Braga
26- Celtic