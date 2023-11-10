GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre'den skandal sözler!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 4. maçında Bayern Münih'e konuk oldu.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 4. maçında Bayern Münih'e konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar iyi bir performans ortaya koymasına rağmen maçtan 2-1 yenik ayrıldı.
Mücadeleye hakem Antonio Nobre'nin verdiği tartışmalı kararlar damga vurdu.
Galatasaray da hakem Nobre'yi, UEFA'ya şikayet etme kararı aldı.
Milliyet'te yer alan habere göre Bayern Münih-Galatasaray maçının tartışmalı hakemi Antonio Nobre'den Alman temsilcisinin 2-1 kazandığı mücadele sonrasında skandal bir savunma geldiği öğrenildi.
Portekizli hakemin maç sonunda yanına giden Galatasaraylı futbolcuların, "Davies'in sarı kartı vardı. Faulü vermene rağmen ikinci sarıyı neden göstermedin?" şeklindeki isyanına "Davies'e ikinci sarı kartı göstermedim, ama Abdülkerim'i de atmadım" diye yanıt verdiği öğrenildi.
Galatasaraylı oyuncuların ise buna karşılık "İkisi aynı şey mi? Birisi maç 0-0 iken oluyor ve verilse kırılma noktası olacak. Diğeri ise oyun koptuktan sonra gerçekleşiyor" diye tepki gösterdiği bildirildi.
Galatasaray Kulübü yaşanan bu gelişmelerin ardından Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre ile beraber yine müsabakanın VAR hakemlerini UEFA'ya şikayet edecek.
Sarı-kırmızılı kulüp, maçta skandal kararlara imza atan Portekizli hakem ile beraber VAR'da Kane'nin golünü veren hakemlerin prosedürü çiğnediğini dile getirecek.
Ofsaytın bozulması için yeterli kanıtın bulunmadığı ve pozisyonun neden gol verildiğine dair bir görüntü de ortaya konulamadığı savunulacak.