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GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre'den skandal sözler!

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'e 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılıların iyi bir performans gösterdiği mücadelede maçın Portekizli hakemi Antonio Nobre, verdiği kararlarla tartışma konusu olmuştu. Hakemle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 08:53
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GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre'den skandal sözler!

Galatasaray da hakem Nobre'yi, UEFA'ya şikayet etme kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre'den skandal sözler!

Milliyet'te yer alan habere göre Bayern Münih-Galatasaray maçının tartışmalı hakemi Antonio Nobre'den Alman temsilcisinin 2-1 kazandığı mücadele sonrasında skandal bir savunma geldiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre'den skandal sözler!

Portekizli hakemin maç sonunda yanına giden Galatasaraylı futbolcuların, "Davies'in sarı kartı vardı. Faulü vermene rağmen ikinci sarıyı neden göstermedin?" şeklindeki isyanına "Davies'e ikinci sarı kartı göstermedim, ama Abdülkerim'i de atmadım" diye yanıt verdiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre'den skandal sözler!

Galatasaraylı oyuncuların ise buna karşılık "İkisi aynı şey mi? Birisi maç 0-0 iken oluyor ve verilse kırılma noktası olacak. Diğeri ise oyun koptuktan sonra gerçekleşiyor" diye tepki gösterdiği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre'den skandal sözler!

Galatasaray Kulübü yaşanan bu gelişmelerin ardından Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre ile beraber yine müsabakanın VAR hakemlerini UEFA'ya şikayet edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre'den skandal sözler!

Sarı-kırmızılı kulüp, maçta skandal kararlara imza atan Portekizli hakem ile beraber VAR'da Kane'nin golünü veren hakemlerin prosedürü çiğnediğini dile getirecek.

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