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Galatasaray'dan Fernando Muslera açıklaması! İşte son durumu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fernando Muslera, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçta kolundan sakatlandı. Koluna aldığı darbe sonucu dirseğinden sakatlanan Uruguaylı file bekçisinin son durumu belli oldu. İşte kulüpten yapılan açıklama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 13:19 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 13:30
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Galatasaray'dan Fernando Muslera açıklaması! İşte son durumu

Galatasaray'dan Fernando Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Kasımpaşa maçında koluna darbe alan Uruguaylı yıldızın dirseğinde çıkık tespit edildi. Çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmadığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır.

Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır.

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