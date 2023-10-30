Haberler Galatasaray Galatasaray'dan dikkat çeken istatistik! 44 maçın 31'inde...

Galatasaray'dan dikkat çeken istatistik! 44 maçın 31'inde...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor. Lig'de henüz mağlup olmayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da da emin adımlaral yürüyor. İki kulvarda da emin adımlarla yürüyen Okan Buruk ve öğrencileri dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan dikkat çeken istatistik! 44 maçın 31'inde...

Lig ve Avrupa maçlarında 19 maçın 16'sını kazanan Cimbom, 13 karşılaşmayı tek farklı zaferle bitirdi. Takvim'in haberine göre, geçen sezon 18 maçı tek farklı kazanan Aslan, toplamda 31 maçta tek farklı gülüp, yüzde 70 oran yakaladı. Trendyol Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray, bu galibiyetle birlikte ilginç bir istatistiğe de imza atmış oldu. Cimbom'un Süper Lig ve Avrupa'da aldığı tek farklı galibiyet sayısı dikkati çekiyor.

13 MAÇI TEK FARKLI GALIP BİTİRDİ

Bu sezon 19 maça çıkan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 16 galibiyet elde etti. Bu galibiyetlerin 13'ünün tek farklı kazanıldığı görülüyor. Geçen sezon 28 kez sahadan zaferle ayrılan Cimbom, söz konusu maçların 18'inde tek farklı gülmüştü. İki sezonun toplamında ise lig ve Avrupa'daki 44 maçın 31'inin tek farklı galibiyetle bittiği göze çarpıyor. Bu da maçların yüzde 70'nin tek farklı zafer ile bitirildiği anlamına geliyor.

6 MAÇTA KALESINI GOLE KAPATTI

Cimbom, ligde bu sezon 10 maçın 6'sında gol yemedi. 19 gol atan Sarı-Kırmızılılar, 5 gol yedi. Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde ise elemeler dahil edildiğinde 5 maçta tek farklı kazandı. A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele eden G.Saray, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle grupta 4 puanla 2. sırada.

DİĞER
Bot kazasında yaralanan Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Sabancı New York’ta üç ameliyat birden oldu!
Asırlık gövde gösterisi sonrası Başkan Erdoğan'dan 100. yıl hitabı: Muzaffer olmamızın önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecek
Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "F.Bahçe, G.Saray ve diğerleri..."
Cimbom'dan 'acil transfer' operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "F.Bahçe, G.Saray ve diğerleri..."
Cimbom'dan 'acil transfer' operasyonu!
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
Dolar kaç TL? Dolar düştü mü?
Süper Loto çekildi! (29 Ekim)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Madrid sahasında hata yapmadı! A. Madrid sahasında hata yapmadı! 01:07
A. Madrid sahasında hata yapmadı! A. Madrid sahasında hata yapmadı! 01:07
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı! 00:55
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı! 00:54
G.Saray'dan dikkat çeken istatistik! G.Saray'dan dikkat çeken istatistik! 00:31
Yıldız isim kalp krizi geçirdi! Maç ertelendi Yıldız isim kalp krizi geçirdi! Maç ertelendi 00:28
Daha Eski
Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "F.Bahçe, G.Saray ve diğerleri..." Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "F.Bahçe, G.Saray ve diğerleri..." 00:26
Ünlü yorumcudan flaş F.Bahçe benzetmesi! Ünlü yorumcudan flaş F.Bahçe benzetmesi! 00:19
Yıldız isim kalp krizi geçirdi! Maç ertelendi Yıldız isim kalp krizi geçirdi! Maç ertelendi 00:12
Cimbom'dan 'acil transfer' operasyonu! Cimbom'dan 'acil transfer' operasyonu! 00:00
Toroğlu değerlendirdi! O pozisyon penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! O pozisyon penaltı mı? 23:59
İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması! "Fred ve Becao..." İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması! "Fred ve Becao..." 23:59