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Galatasaray'da Okan Buruk destanı! Tarihin en iyisi...

Aslan'ın hocası 58 maçta 45 galibiyet alarak inanılmaz rakamlara ulaştı. Geçen sezon takımı şampiyonluğa taşıyan başarılı çalıştırıcı durmuyor. Devler Ligi'nin yıpratıcı maçlarına rağmen ligde sadece 1 defa takıldı. Sarı-kırmızılıların başında 2.45 gibi yüksek bir ortalama da tutturdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'da Okan Buruk destanı! Tarihin en iyisi...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray bu yıla da müthiş başladı. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme ve grubun yıpratıcı maçlarına rağmen Okan Buruk yönetimindeki Aslan bu sezon Bayern Münih dışında hiç yenilmedi. Sarı-kırmızılıların hocası da Cimbom'un başında adeta tarih yazıyor. 50 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, G.Saray kulübesinde tüm kulvarlarda 58 maça çıktı. Aslan bu mücadelelerin 45'inden galibiyetle ayrılırken 7 maç da beraberlikle sonuçlandı. Sadece 6 karşılaşmada yenildi. 2.45 gibi yüksek bir puan ortalaması tutturan Okan Buruk kulübe 1 şampiyonluk kazandırdı.

LİGİN ZİRVESİNDE

Okan Buruk, Süper Lig tarihinde - geçici antrenörler hariç - en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik adam konumunda. Buruk 46 maçın 37'sinden galibiyetle ayrıldı. Yüzde 80.4'lük ortalamasıyla tarihin en iyisi oldu. Galatasaray yönetiminin kısa süre önce sözleşmesini iyileştirdiği Buruk da Cimbom'un başında hem ligde hem de Avrupa'da tıpkı Fatih Terim gibi bir efsane olmak istiyor. Okan Buruk teknik adamlık kariyerinde daha önce Başakşehir ile 1 şampiyonluk tatmıştı. Aynı zamanda Akhisar'ın başındayken Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı. Sarı-kırmızılıların başında yüksek hedefleri var.

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