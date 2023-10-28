Hedef 9'da 9!

Son şampiyon Galatasaray bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde evinde Bayern Münih'e karşı iyi oynamasına rağmen kaybeden Cimbom'da gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi. Aslan'ın hedefi bugün Karadeniz temsilcisini deplasmanda mağlup ederek hem galibiyet serisini 9 maça çıkarmak hem de maç fazlasıyla da olsa Fenerbahçe'yi geçerek liderlik koltuğuna oturmak. Bayern yenilgisine rağmen oynanan pozitif futbol takımdaki morallerin korunmasını sağladı. Oyuncular çok hırslı.

BURUK: ZİRVEYİ ALALIM

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, zorlu maçlar oynayan takımı rehavete karşı uyandı. Başarılı çalıştırıcı "Hep Şampiyonlar Ligi seviyesinde olmak istiyorsak Süper Lig'de zirvede kalmalıyız. Bu sezon yarış çetin geçecek. Herkes kendini hazır tutsun. Bu zorlu süreçte hepinize ihtiyacım var" ifadelerini kullandı. Bu arada Buruk bugünkü Çaykur Rizespor karşılaşmasında Beşiktaş ve Bayern Münih maçlarında forma giyen oyuncuların bir bölümünü değiştirecek. Fiziksel ve mental olarak yorulan futbolcularının yerine daha dirileri sahaya sürecek.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Muhammet, Mocsi, Emirhan, Halil, Olawoyin, Shelvey, Gustavo, Varesanovic, Behnur, Gaich

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi