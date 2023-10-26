Şampiyonlar Ligi'nin en etkileyici statları arasında yer alan Rams Park'taki atmosferle Bayern Münih de tanıştı. Alman devi dünyanın dört bir yanında çok daha kalabalık statlarda maç yapmasına rağmen önceki gece Aslantepe'den çıkan sese şaşıp kaldılar. Alman basını da Bayern Münih'in bu atmosferden çıkmasını övdü. Bild "132 desibel. Kane mega ıslık konserini bitirdi. Galatasaray'ın son bölümdeki baskısı işe yaramadı" yazdı. Kicker "Acımasız Bayern, Galatasaray'ın nefesini tüketti. Bayern kötü bir ilk yarıya rağmen kazandı" ifadelerine yer verdi. Die Welt ise "İstanbul kazanında buz gibi bir Bayern. 50 bin taraftarının cesaretlendirdiği Galatasaray ilk yarı çok iyiydi ama golleri Bayern buldu" yazdı.

KANE: SAĞIR OLDUM

Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane, Rams Park atmosferini övdü. İngiliz yıldız "Taraftarın takımı ittiği bir stat. Çok zordu. Bu stada ilk defa geliyorum ve işitme yeteneğimi kaybetmiş olabilirim. İnanılmaz bir gürültüydü. Galatasaray taraftarını tebrik ederim. Böyle bir atmosferde kazanmak hiç kolay değildi" dedi

MÜLLER: FANTASTİK BİR STAT

Alman devinin yıldızlarından Müller de taraftarın oluşturduğu atmosferi övdü. Tecrübeli hücum oyuncusu "Fantastik bir stat, fantastik bir taraftar. Burada onlara rakip olmak çok güçtü" ifadelerini kullandı. Jamal Musiala da kariyerinde daha gürültülü bir statta oynamadığını belirterek "Çılgıncaydı" diye konuştu.