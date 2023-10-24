Ülke puanı sıralaması son durum! İşte Türkiye'nin UEFA'daki yeri

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa mücadelelerine devam ediyor.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa mücadelelerine devam ediyor.
Temsilcimiz Galatasaray son olarak Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında sahasında Bayern Münih'i konuk etti.
Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Kritik maçta Bayern Münih 8. dakikada K. Coman'ın golüyle öne geçti. Bu gole Cimbom'dan Mauro Icardi 30. dakikada penaltı golüyle yanıt verdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik skorla sona ererken ikinci yarıda Alman ekibi 73'de H. Kane ve 79. dakikada Musiala'nın golleriyle skoru 3-1'e getirdi.
Bu gollerin ardından Cimbom sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ise D Grubu'nda üçüncü maçında perşembe günü Bodo/Glimt deplasmanına konuk olacak.
Gruptaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, ikinci maçındaysa Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.
Kara Kartal, deplasmanda Norveç ekibini devirerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.
UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe ise gruptaki üçüncü maçında Ludogorets'i ağırlayacak.
Gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'ı ağırlayan sarı-lacivertliler, ikinci maçındaysa deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, Danimarka ekibini 3-1, Slovakya temsilcisini ise 2-1 yenerek gruptaki ilk iki maçından zaferle ayrıldı.
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ağırlayacağı Bulgar ekibini devirerek 3'te 3 yapmak ve liderliğini perçinlemek istiyor.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum...
1 - İNGİLTERE: 92,428
8- BELÇİKA: 40,400
9- TÜRKİYE: 34,850
10- İSKOÇYA: 32,450